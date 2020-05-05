Тимощук: «Кто-то как-то пошутил над Рибери и ушел в туалет. Франк взял дрель и чуть ли не начал сверлить дверь»

Бывший полузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал, как в команде шутили над Франком Рибери. Сейчас француз выступает за «Фиорентину».

«Франк — очень активный. Как-то устроили шутливую перепалку за столом, начали салфетками перебрасываться. Так ему не лень было от меня начать убегать, аж на второй этаж убежал, потом к раздевалкам. С Каном водой с крыши друг друга обливали. Кто-то как-то над Франком пошутил и ушeл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал. В общем, шутил беспрерывно», – сказал Тимощук изданию «Спорт день за днем».