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    Тимощук: «Кто-то как-то пошутил над Рибери и ушел в туалет. Франк взял дрель и чуть ли не начал сверлить дверь»

    Бывший полузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал, как в команде шутили над Франком Рибери. Сейчас француз выступает за «Фиорентину».

    «Франк — очень активный. Как-то устроили шутливую перепалку за столом, начали салфетками перебрасываться. Так ему не лень было от меня начать убегать, аж на второй этаж убежал, потом к раздевалкам. С Каном водой с крыши друг друга обливали. Кто-то как-то над Франком пошутил и ушeл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал. В общем, шутил беспрерывно», – сказал Тимощук изданию «Спорт день за днем».

    • Тимощук играл в Мюнхене с 2009 по 2013 год.
    • В составе «Баварии» он брал Лигу чемпионов.
    • С «Зенитом» Тимощук выигрывал Кубок УЕФА.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.05.2020 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2016

      Бухбух 4 минуты назад

      Тимощук: "Рибери, в отличие от Дзюбы, не только шутил беспрерывно, но и по-настоящему играл в футбол в топ-клубе".

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