Мамаев: «До «Ростова» был вариант с московским клубом, но карьера важнее. Карпин убедил»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что осенью мог оказаться в клубе из Москвы. На решение игрока повлиял Валерий Карпин.

«До перехода в «Ростов» у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее. Вообще не собирался в «Ростов», мысли были о Москве, но руководство и главный тренер «Ростова» убедили», – сказал Мамаев в беседе с Тиной Канделаки.