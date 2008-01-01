Журналист Карпов: «Мамаев не пошел в «Динамо», потому что Орещук перенес встречу с игроком»

Полузащитник Павел Мамаев представлен в качестве футболиста «Ростова». Журналист Иван Карпов рассказал, почему игрок не подписал контракт с «Динамо».

«После выхода из тюрьмы за футболиста Павла Мамаева развернулась борьба между «Динамо» и «Ростовом». Разница по звонкам этих клубов ему составила всего пару часов. Москвичи были первыми. Когда Мамаеву набрал главный тренер ростовчан Валерий Карпин, то услышал, что игрок выбирает столичный клуб из-за семьи. Плюс там ему предложили больше денег.

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назначил Мамаеву встречу на следующий день после их кубковой игры с «Лучом». Ночью после поражения (0:1) футболисту позвонили и сказали, что встреча переносится. В этот день на базе в Новогорске организовали собрание команды с председателем совета директоров клуба Юрием Соловьевым. В ВТБ он занимает должность первого заместителя президента банка Андрея Костина.

Мамаев подумал над ситуацией, набрал Карпину и переспросил: «Предложение в силе?» Ему немедленно все подтвердили. Павел хочет играть, деньги для него не на первом месте, поэтому стороны быстро договорились. Игроку взяли билеты в Ростов и представили на матче с «Динамо», где присутствовал тот самый Юрий Соловьев. Руководитель из-за которого отменили встречу с Мамаевым в день, когда динамовцы должны были его подписать. Говорят Орещук причитал, объясняя неудачу: «Одного дня не хватило, одного дня!» – написал Карпов в телеграм-канале.