«Ростов» во время матча с «Динамо» презентовал Мамаева. Игрок будет выступать под десятым номером

Как и ожидалось, полузащитник Павел Мамаев продолжит карьеру в «Ростове». Южане представили футболиста на табло стадиона во время матча 11 тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

Игрок будет выступать под десятым номером. Как писал журналист Сергей Егоров, контракт между сторонами рассчитан на 27 месяцев.