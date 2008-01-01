«Ростов» во время матча с «Динамо» презентовал Мамаева. Игрок будет выступать под десятым номером

Ну что ж Павел...Добро пожаловать "на борт"!Думаю тебе есть что доказать всем что ты не "сбитый лётчик".Да и при Валере,думаю что не сильно забалуешь...Ждём полезной
и результативной игры!Удачи!
Как и ожидалось, полузащитник Павел Мамаев продолжит карьеру в «Ростове». Южане представили футболиста на табло стадиона во время матча 11 тура РПЛ против «Динамо» (3:0).
Игрок будет выступать под десятым номером. Как писал журналист Сергей Егоров, контракт между сторонами рассчитан на 27 месяцев.
- В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
- Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
- 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.