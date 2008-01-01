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    «Ростов» во время матча с «Динамо» презентовал Мамаева. Игрок будет выступать под десятым номером

    Как и ожидалось, полузащитник Павел Мамаев продолжит карьеру в «Ростове». Южане представили футболиста на табло стадиона во время матча 11 тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

    Игрок будет выступать под десятым номером. Как писал журналист Сергей Егоров, контракт между сторонами рассчитан на 27 месяцев.

    • В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
    • 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +4261

      Krossmen73 19 секунд назад

      Ну что ж Павел...Добро пожаловать "на борт"!Думаю тебе есть что доказать всем что ты не "сбитый лётчик".Да и при Валере,думаю что не сильно забалуешь...Ждём полезной
      и результативной игры!Удачи!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1794

      Виталий Орехов 27 секунд назад

      Хоть я и не поклонник данного футболиста, но все равно, добро пожаловать в Ростов!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      AZ 1 минуту назад

      в чечню его надо было, а не в Ростов.. Слишком нормальный клуб для него

      -1
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      Рейтинг: +2238

      InterMilLano1908 > AZ 16 секунд назад

      Эмм как бы тащил Краснодар, после его ухода у них в центре вообще беда

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