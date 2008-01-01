Журналист Егоров: «Мамаев прошел медосмотр для «Ростова». Контракт будет рассчитан на 27 месяцев»

Ранее сообщалось, что полузащитник Павел Мамаев может продолжить карьеру в «Ростове». Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров информирует: футболист успешно прошел медицинский осмотр.

«Мамаев успешно прошeл медосмотр, клуб подпишет контракт.

Полузащитник Павел Мамаев успешно прошeл медосмотр в футбольном клубе «Ростов».

Результаты медосмотра устроили клуб, вскоре «Ростов объявит о подписании контракта с футболистом. Речь идeт о следующей формуле: два года и три месяца первой части контракта плюс возможная пролонгация ещe на год.

Годовой доход футболиста с учeтом базового гонорара и бонусов за командные достижения может достичь 1 миллиона евро», – написал Егоров в телеграм-канале.