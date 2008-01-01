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    Журналист Егоров: «Мамаев прошел медосмотр для «Ростова». Контракт будет рассчитан на 27 месяцев»

    Ранее сообщалось, что полузащитник Павел Мамаев может продолжить карьеру в «Ростове». Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров информирует: футболист успешно прошел медицинский осмотр.

    «Мамаев успешно прошeл медосмотр, клуб подпишет контракт.

    Полузащитник Павел Мамаев успешно прошeл медосмотр в футбольном клубе «Ростов».

    Результаты медосмотра устроили клуб, вскоре «Ростов объявит о подписании контракта с футболистом. Речь идeт о следующей формуле: два года и три месяца первой части контракта плюс возможная пролонгация ещe на год.

    Годовой доход футболиста с учeтом базового гонорара и бонусов за командные достижения может достичь 1 миллиона евро», – написал Егоров в телеграм-канале.

    • В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
    • 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +840

      AHTUNGBOL 9 минут назад

      Ростов команда для реинкарнации..)))

      0
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      Рейтинг: +931

      Genz 10 минут назад

      600000 зарплата. Миллион будет с бонусами, если клуб попадет в еврокубки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2237

      InterMilLano1908 13 минут назад

      Со всеми бонусами 1 лям...а кокоша там чистыми 2,5 и после этого зенит не ипаный мешок???

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1017

      geroin161 30 минут назад

      Не плохо.
      Теперь место в тройке Ростову обеспечено

      0
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