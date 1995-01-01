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    «Чемпионат»: Мамаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ростовом»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, скорее всего, продолжит карьеру в «Ростове».

    По информации «Чемпионата», в настоящий момент переговоры между клубом и игроком находятся в завершающей стадии.

    Ожидается, что 31-летний футболист заключит двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

    • В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
    • 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.
    • 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. Он получил статус свободного агента.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1652

      Snek 2 минуты назад

      Карпин умеет талантливых игроков мотивировать и реабилитировать. Получится ли третий раз? Если да, то ждем Ростов в чемпионской гонке.

      2
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      Рейтинг: +73799

      zigbert 3 минуты назад

      Для продолжения карьеры Мамаева это будет лучшим вариантом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      KPCCSPB 42 минуты назад

      Теперь понятно, почему Палыч Ростов не скинул со счетов за чемпионства..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      geroin161 1 час назад

      Это как минимум серьезное усиление для Ростова, но есть сторона репутации клуба. Карпин реанимировал Еременко, и уже о его наркодвижении никто не вспоминает. А пьяного в клубе Ионова и рамсы с органами. Мне кажется что будет то же самое и с Мамаевым.

      2
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      Рейтинг: +1784

      Виталий Орехов 1 час назад

      Двоякое чувство от такого приобретения. С одной стороны - рад за команду, а с другой стороны - ...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1259

      Manilov 1 час назад

      Мамаев качественный игрок для нашего чемпа. Молодцы, ростовчане.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +257

      Cleaner 1 час назад

      Хороший вариант и для Мамаева и для Ростова.

      1
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      Рейтинг: +476

      xapaycm 1 час назад

      Нравится Ростов, но взять Мамаева, спорное решение.

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