«Чемпионат»: Мамаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ростовом»

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, скорее всего, продолжит карьеру в «Ростове».

По информации «Чемпионата», в настоящий момент переговоры между клубом и игроком находятся в завершающей стадии.

Ожидается, что 31-летний футболист заключит двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.