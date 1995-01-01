«Чемпионат»: Мамаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ростовом»

Карпин умеет талантливых игроков мотивировать и реабилитировать. Получится ли третий раз? Если да, то ждем Ростов в чемпионской гонке.
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, скорее всего, продолжит карьеру в «Ростове».
По информации «Чемпионата», в настоящий момент переговоры между клубом и игроком находятся в завершающей стадии.
Ожидается, что 31-летний футболист заключит двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
- В октябре прошлого года Мамаева арестовали за участие в двух драках в центре Москвы.
- Спортсмена осудили на 17 месяцев лишения свободы.
- 17 сентября хавбек вышел из исправительной колонии условно-досрочно.
- 20 сентября «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. Он получил статус свободного агента.