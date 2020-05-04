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  • Евсеев – о возвращении к системе «весна – осень»: «Лучше остаться как есть, без очередных революций»

Евсеев – о возвращении к системе «весна – осень»: «Лучше остаться как есть, без очередных революций»

4 мая 2020, 10:56
5

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мыслями о возможности перехода европейских чемпионатов на систему «весна – осень».

«УЕФА рассматривает возможность перехода чемпионатов на схему «весна – осень». Что я думаю об этом: в сегодняшнем дне, когда коронавирус так изменил мир, рассматриваются все варианты и возможные сценарии. Какие-то чемпионаты не возобновятся. Закончили сезон Франция, Голландия, Бельгия. Другие страны наоборот возобновляют тренировки и готовятся продолжить сезон. Англия, Германия, Испания, Италия.

В таких условиях УЕФА ищет выход из ситуации, наверняка ведeт серьeзные консультации, дискуссии. Рисует разные проекты. Мне как тренеру не принципиально какая система розыгрыша. Когда схема была «весна – осень», то в четные годы играли с большим перерывом на чемпионаты мира и Европы. Сейчас у нас гладкий календарь.Надо вспомнить, для чего мы переходили на «осень – весну». Чтобы синхронизировать календарь, трансферное окна с Европой. И чтобы играть в еврокубках тем же составом, который завоевал путeвку в них.

УЕФА, как понимаю, говорит о новой общей модели. Поэтому синхронность нарушена не будет. На мой взгляд лучше остаться как есть, без очередных революций. Если эпидемиологическая ситуация будет способстовать этому. Вопросов много. Что будут делать до зимы в тех странах, где чемпионаты закончены? Если другие страны возобновят сезон в августе и будут играть до ноября, что делать клубам и футболистам там, где уже подвели итоги? В любом случае надо ждать конкретного решения. Понятно, что без консультаций с лигами и федерациями оно приниматься не будет», – написал Евсеев в своем инстаграме.

Мутко – о переходе на систему «весна – осень»: «Это возможно, если УЕФА синхронизирует еврокубки»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (5)
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Алехсбургер.
1588583708
Уважаемый всей Страной,Вадим Валентинович! Зачем нанимать спичрайтеров? Сказали бы по-нашему.. "На Х..я?" Но мы вас ...всё равно любим.. Всей Страной. Честно.
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Кнут Юхансон
1588585892
О болельщиках тоже надо думать, летом на трибуне лучше чем зимой
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general.lizyukov
1588592772
А что делают те клубы, которые заканчивают чемпионат сейчас? А, это ж лето, вместо работы - валяние на пляжу. Ну тогда да, на святое нельзя замахиваться. Никому не выгодна схема осень-весна. Даже при относительно теплом климате Европы, все равно стадионы и поля нужно обогревать, что летом делать немного проще и даже дешевле. Плюс турики, особенно в Испании/Италии/Франции и пр., это ж дополнительные зрители. Я уж молчу про северные страны, там принципиально нельзя играть по этой схеме. Потому что дорого. В футбол надо играть летом. Зимой надо играть в хоккей.
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САДЫЧОК
1588602389
Евсеев-дегенерат ! Удивляюсь , как можно Уважаемого Семина оскорблять пробегая мимо скамейки и почему не нашлось из штаба Семина , кто бы вырубил этого негодяя !
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Hektor 84
1588721371
А то автобус будет сложно припарковать
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