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    В ФИФА допустили переход европейских чемпионатов на систему «весна-осень»

    Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни не исключает, что европейский футбол перейдет на систему «весна-осень». Такое изменение функционер связывает с чемпионатом мира-2022.

    «ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре, поэтому может произойти переход на футбольный сезон в течение одного календарного года. Так всегда играют в Америке, и, может быть, так следует поступить с Европой и Африкой. Такую возможность надо обсудить с конфедерациями и национальными федерациями», – цитирует Монтальяни Reuters.

    • В России система «весна-осень» действовала до 2011 года.
    • Евросезон сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • ЧМ-2022 намечен на 21 ноября – 18 декабря.

    Источник: Reuters

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2318

      alarm 29 минут назад

      это не фифе решать.

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