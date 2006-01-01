В ФИФА допустили переход европейских чемпионатов на систему «весна-осень»

это не фифе решать.
Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни не исключает, что европейский футбол перейдет на систему «весна-осень». Такое изменение функционер связывает с чемпионатом мира-2022.
«ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре, поэтому может произойти переход на футбольный сезон в течение одного календарного года. Так всегда играют в Америке, и, может быть, так следует поступить с Европой и Африкой. Такую возможность надо обсудить с конфедерациями и национальными федерациями», – цитирует Монтальяни Reuters.
- В России система «весна-осень» действовала до 2011 года.
- Евросезон сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- ЧМ-2022 намечен на 21 ноября – 18 декабря.