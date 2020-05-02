В ФИФА допустили переход европейских чемпионатов на систему «весна-осень»

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни не исключает, что европейский футбол перейдет на систему «весна-осень». Такое изменение функционер связывает с чемпионатом мира-2022.

«ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре, поэтому может произойти переход на футбольный сезон в течение одного календарного года. Так всегда играют в Америке, и, может быть, так следует поступить с Европой и Африкой. Такую возможность надо обсудить с конфедерациями и национальными федерациями», – цитирует Монтальяни Reuters.