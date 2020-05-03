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  • Мутко – о переходе на систему «весна – осень»: «Это возможно, если УЕФА синхронизирует еврокубки»

Мутко – о переходе на систему «весна – осень»: «Это возможно, если УЕФА синхронизирует еврокубки»

3 мая 2020, 19:00
8

Бывший президент РФС Виталий Мутко оценил возможность перехода российского чемпионата на систему «весна-осень».

«ФИФА и УЕФА может только рекомендовать, но не выпускать директивы. Календарем чемпионатов распоряжаются национальные федерации и лиги. Не так просто убедить их перейти на «весна — осень». Для этого нужен переходный период и четкое основание. Мы много лет играли по этой схеме и показывали хорошие результаты. Идеологи перехода объясняли, что не должен быть долгий разрыв между финишем сезона и стартом в европейских клубных турнирах. Если УЕФА синхронизирует еврокубки, переход на «весна — осень» возможен. Старт Лиги чемпионов и Лиги Европы в таком случае надо сдвинуть на февраль-март.

Конечно, Россия — северная страна, и терять летние месяцы для нас — нехорошо. Нам надо было строить крытые стадионы. В Англии, Италии, Испании, Германии совсем другие климатические условия, и они спокойно играют зимой. Лиги и клубы — это основа футбола, и нужно сначала их убедить в целесообразности перехода на систему «весна — осень»», – сказал Мутко.

  • О возможном переходе европейского футбола на систему «весна-осень» говорят в ФИФА.
  • РПЛ планируют возобновить в июне.

Мутко: «Система «осень-весна» не дала нам никаких преимуществ. Сейчас во всем мире думают о переходе на «весна-осень»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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klim2m
1588524583
Страна непуганых идиотов))) зачем переходили тогда? ))), а ой звините распил же я про него и забыл ))
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ufos73
1588526525
Он ща говорит то, что простые болелы говорили еще до перехода... Эстонец блин
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Сильвербой
1588530119
И у тебя, мразь, еще язык поворачивается говорить про крытые стадионы???? О чем вы суки думали, когда вам дали проводить ЧМ!!!??? Лишь бы побольше украсть, а что дальше, пох... Конченые ублюдки!!!
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vladimir-7
1588532283
Ну наконец-то, здравый смысл у Мутко появился. А насчет крытых стадионов, так кто не дает их строить, мы, болельщики, разрешаем. Тряхните ваших олигархов, у них деньги есть и стройте, меньше слов. В России 15-20 крытых стадионов и играйте "весна-осень" или "осень-весна", или круглый год.
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BRO_football
1588532452
А в чём смысл перехода с системы осень-весна на весна-осень, если даты проведения матчей в РПЛ остаются неизменными? Всё так же играют в холодные месяцы: в марте и в ноябре. И летом тоже играют: в июле, и в августе. Тогда зачем? Проблема в том, что клубы больше хотят играть летом и им потом неудобно будет перестраиваться на еврокубки?
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Бриг
1588537619
Тут молодняк беспонтовый не помнит как футболисты в жару сознание теряли в июле, как грязь месили по весне и все равно заканчивали в той же грязи чуть не дотянув до снега. А там отдохнув и потеряв форму как раз выходить на еврокубки... Так что ваш юный "здравый смысл" засуньте себе в молодую жопу.
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