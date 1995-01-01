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    Мутко – о переходе на систему «весна – осень»: «Это возможно, если УЕФА синхронизирует еврокубки»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко оценил возможность перехода российского чемпионата на систему «весна-осень».

    «ФИФА и УЕФА может только рекомендовать, но не выпускать директивы. Календарем чемпионатов распоряжаются национальные федерации и лиги. Не так просто убедить их перейти на «весна — осень». Для этого нужен переходный период и четкое основание. Мы много лет играли по этой схеме и показывали хорошие результаты. Идеологи перехода объясняли, что не должен быть долгий разрыв между финишем сезона и стартом в европейских клубных турнирах. Если УЕФА синхронизирует еврокубки, переход на «весна — осень» возможен. Старт Лиги чемпионов и Лиги Европы в таком случае надо сдвинуть на февраль-март.

    Конечно, Россия — северная страна, и терять летние месяцы для нас — нехорошо. Нам надо было строить крытые стадионы. В Англии, Италии, Испании, Германии совсем другие климатические условия, и они спокойно играют зимой. Лиги и клубы — это основа футбола, и нужно сначала их убедить в целесообразности перехода на систему «весна — осень»», – сказал Мутко.

    • О возможном переходе европейского футбола на систему «весна-осень» говорят в ФИФА.
    • РПЛ планируют возобновить в июне.

    Мутко: «Система «осень-весна» не дала нам никаких преимуществ. Сейчас во всем мире думают о переходе на «весна-осень»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5751

      Persona_non_Grata 1 минуту назад

      " Если УЕФА синхронизирует еврокубки, переход на «весна — осень» возможен. Старт Лиги чемпионов и Лиги Европы в таком случае надо сдвинуть на февраль-март " - так вот где собака то порылась , беда не в системе «весна — осень» или «осень - весна » - а в ДАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧЕЙ !!! " Нам надо было строить крытые стадионы " - гавно вопрос - стройте , да только воруйте поменьше !!!

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      Рейтинг: +1526

      klim2m 3 минуты назад

      Страна непуганых идиотов))) зачем переходили тогда? ))), а ой звините распил же я про него и забыл ))

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