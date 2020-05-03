Мутко – о переходе на систему «весна – осень»: «Это возможно, если УЕФА синхронизирует еврокубки»

Бывший президент РФС Виталий Мутко оценил возможность перехода российского чемпионата на систему «весна-осень».

«ФИФА и УЕФА может только рекомендовать, но не выпускать директивы. Календарем чемпионатов распоряжаются национальные федерации и лиги. Не так просто убедить их перейти на «весна — осень». Для этого нужен переходный период и четкое основание. Мы много лет играли по этой схеме и показывали хорошие результаты. Идеологи перехода объясняли, что не должен быть долгий разрыв между финишем сезона и стартом в европейских клубных турнирах. Если УЕФА синхронизирует еврокубки, переход на «весна — осень» возможен. Старт Лиги чемпионов и Лиги Европы в таком случае надо сдвинуть на февраль-март.

Конечно, Россия — северная страна, и терять летние месяцы для нас — нехорошо. Нам надо было строить крытые стадионы. В Англии, Италии, Испании, Германии совсем другие климатические условия, и они спокойно играют зимой. Лиги и клубы — это основа футбола, и нужно сначала их убедить в целесообразности перехода на систему «весна — осень»», – сказал Мутко.

О возможном переходе европейского футбола на систему «весна-осень» говорят в ФИФА.

РПЛ планируют возобновить в июне.

Мутко: «Система «осень-весна» не дала нам никаких преимуществ. Сейчас во всем мире думают о переходе на «весна-осень»