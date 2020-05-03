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  • Мутко: «Система «осень-весна» не дала нам никаких преимуществ. Сейчас во всем мире думают о переходе на «весна-осень»

Мутко: «Система «осень-весна» не дала нам никаких преимуществ. Сейчас во всем мире думают о переходе на «весна-осень»

3 мая 2020, 15:20
29

Бывший президент РФС Виталий Мутко раскритиковал переход отечественного футбола на систему «осень-весна» в 2012 году. Он осуществлялся под руководством Сергея Фурсенко.

«Разговоры о возвращении к системе «весна-осень»? Когда пришeл в 2005 году, у нас была стратегия. Система «осень-весна» нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень», – сказал Мутко «Чемпионату».

  • Мутко восемь лет возглавлял Минспорт.
  • РПЛ планируют возобновить в июне.
  • О возможном переходе европейского футбола на систему «весна-осень» говорят в ФИФА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Мутко Виталий
Комментарии (29)
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Cules2013
1588509370
Гоношить - это слово очень подходит Мутко, не меньше, чем его фамилия.
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Павелий
1588517374
Как хотят играть в тёплых европейских странах - пофиг. В России нужно играть только по системе весна-осень, причём в начале и конце турнира больше матчей проводить в Краснодаре, Сочи, Грозном и т.д, а летом играть в центральной полосе. Играли так несколько десятков лет (конечно, пробовали и в СССР играть наоборот), а потом вдруг решили наплевать на климат.
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Футбольная Национальная Л
1588520072
Гоношить это что? Лет ми спик фром май харт? Я за систему "осень-весна" из-за еврокубков. Сейчас в лиге чемпионов чемпион играет через 4 месяца после окончания чемпионата, а не через 10 месяцев, как это было раньше. За это время команда успевала кардинально измениться, поэтому я за устоявшийся вариант
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Иван Петров 1986
1588524157
Только дебилы хотят в России в декабре в футбол играть, а в июне и июле отдыхать.
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portero
1588530444
где ты раньше был? с кем ты раньше пил или пилил в другом месте...
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Hektor 84
1588531126
Расскажи об этом псу газзаеву. Он же как упертый баран утверждает обратное. Не приводя ни каких аргументов.
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nemolod
1588534675
Однако все еврокубки были выиграны как в СССР,так и в РФ ,когда действовала система весна-осень,а как решили погнаться за Европой,так футбол у нас с каждым годом стал деградировать!
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vladimir-7
1588534971
При игре РПЛ по системе "весна-осень" ЦСКА в 2005 году, а Зенит в 2008 году выиграли Кубок УЕФА, а сейчас, при системе "осень-весна" ничего.
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zigbert
1588535464
Опомнился. У нас всегда любят сначала сделать а потом подумать.
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evgevg13
1588562789
а что же во время своего правления не прозрел? или тогда бабло было удобно пилить, а сейчас к кормушке не пускают можно и покукарекать?
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