Мутко: «Система «осень-весна» не дала нам никаких преимуществ. Сейчас во всем мире думают о переходе на «весна-осень»

Бывший президент РФС Виталий Мутко раскритиковал переход отечественного футбола на систему «осень-весна» в 2012 году. Он осуществлялся под руководством Сергея Фурсенко.

«Разговоры о возвращении к системе «весна-осень»? Когда пришeл в 2005 году, у нас была стратегия. Система «осень-весна» нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень», – сказал Мутко «Чемпионату».