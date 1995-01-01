Мутко: «Система «осень-весна» не дала нам никаких преимуществ. Сейчас во всем мире думают о переходе на «весна-осень»

Представляю финал ЛЧ 1 декабря при -5ºC
Бывший президент РФС Виталий Мутко раскритиковал переход отечественного футбола на систему «осень-весна» в 2012 году. Он осуществлялся под руководством Сергея Фурсенко.
«Разговоры о возвращении к системе «весна-осень»? Когда пришeл в 2005 году, у нас была стратегия. Система «осень-весна» нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень», – сказал Мутко «Чемпионату».
- Мутко восемь лет возглавлял Минспорт.
- РПЛ планируют возобновить в июне.
- О возможном переходе европейского футбола на систему «весна-осень» говорят в ФИФА.