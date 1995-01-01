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    Мутко: «Система «осень-весна» не дала нам никаких преимуществ. Сейчас во всем мире думают о переходе на «весна-осень»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко раскритиковал переход отечественного футбола на систему «осень-весна» в 2012 году. Он осуществлялся под руководством Сергея Фурсенко.

    «Разговоры о возвращении к системе «весна-осень»? Когда пришeл в 2005 году, у нас была стратегия. Система «осень-весна» нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень», – сказал Мутко «Чемпионату».

    • Мутко восемь лет возглавлял Минспорт.
    • РПЛ планируют возобновить в июне.
    • О возможном переходе европейского футбола на систему «весна-осень» говорят в ФИФА.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +423

      Alejandrrro 24 минуты назад

      Представляю финал ЛЧ 1 декабря при -5ºC

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -68

      Фанат Рубина > Alejandrrro 21 минуту назад

      финалы лч обычно в европе проходят

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Rabinovi_ch 40 минут назад

      В апреле с Юга начали игать и в октябре закончить.
      В перерыв в две недели, когда самая атомная жара.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2317

      alarm 1 час назад

      стыдно за хряков, по осени всем влетают, когда ещё только начало чемпионата. страшно представить, что с ними будет, если на осень придётся конец чемпионата. позор!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Хейтер Аларм > alarm 39 минут назад

      еще как стыдно за тебя, глупец аларм

      1
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      Рейтинг: +854

      Cleaner 1 час назад

      Мутко, лучше ответь за развал спорта, за допинговый позор, за отстранение от олимпиады!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9077

      parevg 2 часа назад

      Полностью согласен.
      Все победы в кубках, были при системе весна - осень, что во времена СССР, что в нулевые...

      2
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      Рейтинг: +14667

      sssrspartak > parevg 1 час назад

      это точно!осень-весна нам ваще не подходит!у нас и климат другой и ваще ничего хорошего в этом нет!

      2
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      Рейтинг: +9846

      Cules2013 2 часа назад

      Гоношить - это слово очень подходит Мутко, не меньше, чем его фамилия.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4683

      subbotaspartak > Cules2013 35 минут назад

      Мутить? Мудить?

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