Мбаппе может остаться в «ПСЖ», если получит зарплату как у Неймара

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассматривает вариант с заключением нового контракта с клубом.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на L'Equipe, 21-летний футболист может продлить соглашение с парижанами, если ему будут платить зарплату на уровне Неймара – 600 тысяч фунтов в неделю (35,5 миллиона евро в год – примечание «Бомбардира»).

Действующий договор между сторонами истекает в 2022 году.