Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Мбаппе может остаться в «ПСЖ», если получит зарплату как у Неймара

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассматривает вариант с заключением нового контракта с клубом.

    Как сообщает Daily Mail со ссылкой на L'Equipe, 21-летний футболист может продлить соглашение с парижанами, если ему будут платить зарплату на уровне Неймара – 600 тысяч фунтов в неделю (35,5 миллиона евро в год – примечание «Бомбардира»).

    Действующий договор между сторонами истекает в 2022 году.

    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 30 голов и сделал 17 ассистов.
    • Купить француза хочет «Реал».

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76441
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru