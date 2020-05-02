Тер Стеген: «Переговоры с «Барселоной» о новом контракте мы отложили»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген рассказал, что переговоры о новом контракте сейчас не ведутся. Нынешнее соглашение истекает в 2022 году.
«Предварительные переговоры были, но я сказал, что нужно теперь все обсудить. Мы отложили вопрос, поскольку есть более важные вещи. Сейчас переговоров нет», – приводит слова тер Стегена Kicker.
- У сторон есть разногласия по новому контракту.
- Тер Стеген выступает за «Барсу» с 2014 года.
- В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола.
Источник: Kicker