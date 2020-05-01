«Очень правильная девочка растет». Карпин выложил видео с дочерью

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал в инстаграме видео с участием одной из дочерей. В нем ребенок пытается произнести имя младшей сестры Александры, но получалось «папа, папа».
«Очень правильная девочка растeт», – подписал ролик в социальной сети сам Карпин.
- Ранее тренер выкладывал совместное фото с двумя младшими дочерьми.
- Карпин попробует пополнить семью сыном.
- Старшей (внебрачной) дочери Карпина 30 лет, младшей нет и месяца.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Валерия Карпина