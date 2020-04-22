Карпин: «Поход за сыном? Если смогу еще на старости лет, то да»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин намерен пополнить семью сыном. У специалиста пять дочерей.
«Поход за сыном? Думаю, что да. Если смогу еще на старости лет, то да. За 50 уже – немолодой. Бывает и в 70 лет, но в 70 не хотелось бы. Быть папой, когда сыну 20, а тебе 90 – не айс», – считает тренер.
- Старшей (внебрачной) дочери Карпина 30 лет, младшей нет и месяца.
- Сейчас тренер с семьей находится на самоизоляции в Ростове-на-Дону.
- Сезон РПЛ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»