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    Карпин: «Поход за сыном? Если смогу еще на старости лет, то да»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин намерен пополнить семью сыном. У специалиста пять дочерей.

    «Поход за сыном? Думаю, что да. Если смогу еще на старости лет, то да. За 50 уже – немолодой. Бывает и в 70 лет, но в 70 не хотелось бы. Быть папой, когда сыну 20, а тебе 90 – не айс», – считает тренер.

    • Старшей (внебрачной) дочери Карпина 30 лет, младшей нет и месяца.
    • Сейчас тренер с семьей находится на самоизоляции в Ростове-на-Дону.
    • Сезон РПЛ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    22.04.2020 23:15
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