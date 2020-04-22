Карпин: «Поход за сыном? Если смогу еще на старости лет, то да»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин намерен пополнить семью сыном. У специалиста пять дочерей.

«Поход за сыном? Думаю, что да. Если смогу еще на старости лет, то да. За 50 уже – немолодой. Бывает и в 70 лет, но в 70 не хотелось бы. Быть папой, когда сыну 20, а тебе 90 – не айс», – считает тренер.