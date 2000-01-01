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    Карпин опубликовал фото с двумя дочерьми

    «Ростов» выложил фотографию главного тренера Валерия Карпина с двумя дочерьми. Он сейчас с ними находится в Ростове-на-Дону на самоизоляции.

    «Нашему главному тренеру на самоизоляции скучать не приходится», – написала пресс-служба южан.

    • Карпин попробует пополнить семью сыном.
    • Старшей (внебрачной) дочери Карпина 30 лет, младшей нет и месяца.
    • Сезон РПЛ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 10:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2051

      general.lizyukov 26 минут назад

      Герой одного сериала тоже после 5ых дочек, но в итоге сын получился ))) Дерзай, Валера, счастья тебе, здоровья семье!

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