Карпин опубликовал фото с двумя дочерьми

«Ростов» выложил фотографию главного тренера Валерия Карпина с двумя дочерьми. Он сейчас с ними находится в Ростове-на-Дону на самоизоляции.

«Нашему главному тренеру на самоизоляции скучать не приходится», – написала пресс-служба южан.