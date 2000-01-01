Карпин опубликовал фото с двумя дочерьми

Герой одного сериала тоже после 5ых дочек, но в итоге сын получился ))) Дерзай, Валера, счастья тебе, здоровья семье!
«Ростов» выложил фотографию главного тренера Валерия Карпина с двумя дочерьми. Он сейчас с ними находится в Ростове-на-Дону на самоизоляции.
«Нашему главному тренеру на самоизоляции скучать не приходится», – написала пресс-служба южан.
- Карпин попробует пополнить семью сыном.
- Старшей (внебрачной) дочери Карпина 30 лет, младшей нет и месяца.
- Сезон РПЛ приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.