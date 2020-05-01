В Дании планируют возобновить сезон 29 мая, игроков будут регулярно тестировать на коронавирус

Чемпионат датской Суперлиги планируют возобновить 29 мая. Все люди, задействованные в проведении матчей, будут регулярно проходить тесты на коронавирус.

«Текущий сезон завершить важно, но только разумным способом, чтобы не повредить системе здравоохранения. Мы принимаем меры предосторожности и основное внимание уделяем возвращению футбола», – сказал представитель Суперлиги Клаус Томсен.