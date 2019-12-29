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    В Дании планируют возобновить сезон 29 мая, игроков будут регулярно тестировать на коронавирус

    Чемпионат датской Суперлиги планируют возобновить 29 мая. Все люди, задействованные в проведении матчей, будут регулярно проходить тесты на коронавирус.

    «Текущий сезон завершить важно, но только разумным способом, чтобы не повредить системе здравоохранения. Мы принимаем меры предосторожности и основное внимание уделяем возвращению футбола», – сказал представитель Суперлиги Клаус Томсен.

    • С большей вероятностью матчи будут проходить без зрителей.
    • В Суперлиге лидирует «Мидтьюлланд».
    • По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 234000 человек.

    Источник: Суперлига

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