В Дании планируют возобновить сезон 29 мая, игроков будут регулярно тестировать на коронавирус

Чемпионат датской Суперлиги планируют возобновить 29 мая. Все люди, задействованные в проведении матчей, будут регулярно проходить тесты на коронавирус.
«Текущий сезон завершить важно, но только разумным способом, чтобы не повредить системе здравоохранения. Мы принимаем меры предосторожности и основное внимание уделяем возвращению футбола», – сказал представитель Суперлиги Клаус Томсен.
- С большей вероятностью матчи будут проходить без зрителей.
- В Суперлиге лидирует «Мидтьюлланд».
- По всему миру из-за коронавирусной инфекции умерло более 234000 человек.
Источник: Суперлига