Кулибали может летом перейти в «Ливерпуль»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали стал трансферной целью «Ливерпуля».

По информации Tuttomercatoweb, мерсисайдский клуб рассчитывает, что связка сенегальца с Вирджилом ван Дейком на долгие годы закроет вопрос надежности обороны команды.

Неаполитанцы, в свою очередь, готовы продать 28-летнего футболиста, чтобы компенсировать потери от непопадания в Лигу чемпионов.