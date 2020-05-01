Кулибали может летом перейти в «Ливерпуль»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали стал трансферной целью «Ливерпуля».
По информации Tuttomercatoweb, мерсисайдский клуб рассчитывает, что связка сенегальца с Вирджилом ван Дейком на долгие годы закроет вопрос надежности обороны команды.
Неаполитанцы, в свою очередь, готовы продать 28-летнего футболиста, чтобы компенсировать потери от непопадания в Лигу чемпионов.
- В текущем сезоне Кулибали провeл за «Наполи» 21 матч, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость игрока – 56 миллионов евро.
Источник: Tuttomercatoweb
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