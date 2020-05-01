Marca представила рейтинг самых эффективных пенальтистов среди топ-игроков. Роналду – третий

Marca представила рейтинг самых эффективных исполнителей пенальти среди популярных футболистов.
Выше всех в рейтинге оказался полузащитник «Реала» Эден Азар.
Топ-10 исполнителей пенальти по рейтингу Marca:
1. Эден Азар (49 забил, 7 – мимо, реализация – 88%);
2. Карим Бензема (15 забил, 2 – мимо, реализация – 88%);
3. Криштиану Роналду (121 забил, 22 – мимо, реализация – 85%);
4. Гарри Кейн (37 забил, 7 – мимо, реализация – 84%);
5. Луис Суарес (40 забил, 9 – мимо, реализация – 82%);
6. Мохамед Салах (13 забил, 3 – мимо, реализация – 81%);
7. Неймар (51 забил, 13 – мимо, реализация – 80%);
8. Серхио Агуэро (46 забил, 13 – мимо, реализация – 78%);
9. Лионель Месси (89 забил, 26 – мимо, реализация – 77%);
10. Антуан Гризманн (17 забил, 8 – мимо, реализация – 68%).