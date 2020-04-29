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    Marca представила рейтинг самых эффективных пенальтистов среди топ-игроков. Роналду – третий

    Marca представила рейтинг самых эффективных исполнителей пенальти среди популярных футболистов.

    Выше всех в рейтинге оказался полузащитник «Реала» Эден Азар.

    Топ-10 исполнителей пенальти по рейтингу Marca:

    1. Эден Азар (49 забил, 7 – мимо, реализация – 88%);

    2. Карим Бензема (15 забил, 2 – мимо, реализация – 88%);

    3. Криштиану Роналду (121 забил, 22 – мимо, реализация – 85%);

    4. Гарри Кейн (37 забил, 7 – мимо, реализация – 84%);

    5. Луис Суарес (40 забил, 9 – мимо, реализация – 82%);

    6. Мохамед Салах (13 забил, 3 – мимо, реализация – 81%);

    7. Неймар (51 забил, 13 – мимо, реализация – 80%);

    8. Серхио Агуэро (46 забил, 13 – мимо, реализация – 78%);

    9. Лионель Месси (89 забил, 26 – мимо, реализация – 77%);

    10. Антуан Гризманн (17 забил, 8 – мимо, реализация – 68%).

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9818

      Cules2013 15 минут назад

      Нужна поправка на количество ударов, а то Роналду и Месси на двоих больше 200 пенальти пробили, а Салах - 13 шт)))

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