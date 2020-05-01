Сетьен – о возможном уходе Месси: «Лео и «Барселона» всегда будут вместе»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Лионеля Месси в «Интер».
«Уйдет ли Месси в «Интер» свободным агентом? Нет, этого не произойдет. Месси и «Барселона» всегда будут вместе. Так и напишите.
Месси выступает в форме «Барселоны» двадцать лет, и никто не сможет объяснить, почему между воспитанником и клубом должен произойти раскол», – заявил главный тренер «Барселоны».
- Контракт Месси с клубом действует до июня 2021 года.
- Лионель попал в академию каталонцев в 2000 году.
- Всего за клуб он провел 718 матчей, в которых забил 627 голов и сделал 261 голевую передачу.
Источник: Goal