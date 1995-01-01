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    Сетьен – о возможном уходе Месси: «Лео и «Барселона» всегда будут вместе»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Лионеля Месси в «Интер».

    «Уйдет ли Месси в «Интер» свободным агентом? Нет, этого не произойдет. Месси и «Барселона» всегда будут вместе. Так и напишите.

    Месси выступает в форме «Барселоны» двадцать лет, и никто не сможет объяснить, почему между воспитанником и клубом должен произойти раскол», – заявил главный тренер «Барселоны».

    • Контракт Месси с клубом действует до июня 2021 года.
    • Лионель попал в академию каталонцев в 2000 году.
    • Всего за клуб он провел 718 матчей, в которых забил 627 голов и сделал 261 голевую передачу.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9818

      Cules2013 17 минут назад

      Да в это никто не верит. Вбросы журналистов. Вероятность того, что Лео закончит карьеру в Барсе стремится к 100%.

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