«Интер» рассчитывает подписать Месси

Игрок одной команды зассыт на новый вызов, да ещё в таком возрасте, да ещё когда под себя положил весь клуб.
В нападающем «Барселоны» Лионеле Месси заинтересован «Интер», пишет Football Italia со ссылкой на журналиста TNT Sports Мартина Кастилью. Миланцы намерены подписать игрока в следующем году.
«Интер» готов к переговорам с Месси. Также у аргентинца уже есть предложение от «Ньюэллс Олд Бойз».
- Контракт Месси с «Барселоной» истекает следующим летом.
- Он всю карьеру выступает за каталонцев.
- Бывший владелец «Интера» считает, что подписание Месси возможно.