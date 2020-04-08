«Интер» рассчитывает подписать Месси

В нападающем «Барселоны» Лионеле Месси заинтересован «Интер», пишет Football Italia со ссылкой на журналиста TNT Sports Мартина Кастилью. Миланцы намерены подписать игрока в следующем году.

«Интер» готов к переговорам с Месси. Также у аргентинца уже есть предложение от «Ньюэллс Олд Бойз».