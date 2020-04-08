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    «Интер» рассчитывает подписать Месси

    В нападающем «Барселоны» Лионеле Месси заинтересован «Интер», пишет Football Italia со ссылкой на журналиста TNT Sports Мартина Кастилью. Миланцы намерены подписать игрока в следующем году.

    «Интер» готов к переговорам с Месси. Также у аргентинца уже есть предложение от «Ньюэллс Олд Бойз».

    • Контракт Месси с «Барселоной» истекает следующим летом.
    • Он всю карьеру выступает за каталонцев.
    • Бывший владелец «Интера» считает, что подписание Месси возможно.

    Источник: Football Italia

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    08.04.2020 19:50
    Комментарии6
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      Рейтинг: +442

      кто там 1 час назад

      Игрок одной команды зассыт на новый вызов, да ещё в таком возрасте, да ещё когда под себя положил весь клуб.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +314

      Proker 4 часа назад

      Если Месси переходит в другой клуб, Барсу Копец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2047

      Hektor 84 9 часов назад

      Маловероятно. Хотя у китайцев бабло есть. Из оков ффп вылезли. Всё возможно. Роналду же перешел в старую клячу. Тоже говорили что с Реала не свалит. Думаю если барса в этом году не победит в лиге чемпионов то шансы 50:50. Но захочет ли Месси? Поживём увидим.

      -1
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      Рейтинг: +9692

      Cules2013 11 часов назад

      Да ну бред же. Месси с 13 лет играет за Барсу. С 13, Карл!!! У него гражданство Испании, здесь семья, здесь у него всё. И тут он вдруг перейдёт в Интер. Ради чего? У него контракт в Барсе просто запредельный и он пока что полностью неприкосновенен, его никто не будет выгонять или садить на лавку. И главное, для этого нет причин. Месси ещё пару лет за Барсу отыграет. Какой нахер в след году в Интер? Да и не будет он уходить в европейский клуб, чтобы потом в ЛЧ против Барсы выпало играть? Сюр.
      Я вижу 3 варианта:
      Месси закончит карьеру в Барсе (наиболее вероятно).
      Месси ещё пару лет попылит в Барсе, а когда реально будет сдавать может перейти либо домой в родной аргентинский клуб, либо куда-то в МЛС. Его там уже Бэкхэм ждёт.

      1
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      Рейтинг: +181

      Все_тот_же_Юве 14 часов назад

      великий футболист никогда не зашкварит себя игрой за этот картонный кусок говна

      -2
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      Рейтинг: +8406

      KOLBIS 15 часов назад

      Ага,так он туда и ринется...

      1
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