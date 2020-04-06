Моратти: «Месси в «Интере» – это не запредельная мечта. Владельцы должны попытаться»

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти считает, что клуб в состоянии заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Он предложил это сделать нынешнему руководству.

«Месси в «Интере» – это, думаю, не запредельная мечта. Она не была такой и до пандемии коронавируса. Владельцы клуба должны попытаться заполучить Месси. Вероятность странных вещей в конце сезона высока», – считает Моратти.