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  • Моратти: «Месси в «Интере» – это не запредельная мечта. Владельцы должны попытаться»

Моратти: «Месси в «Интере» – это не запредельная мечта. Владельцы должны попытаться»

6 апреля 2020, 14:10
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Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти считает, что клуб в состоянии заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Он предложил это сделать нынешнему руководству.

«Месси в «Интере» – это, думаю, не запредельная мечта. Она не была такой и до пандемии коронавируса. Владельцы клуба должны попытаться заполучить Месси. Вероятность странных вещей в конце сезона высока», – считает Моратти.

  • Моратти суммарно владел «Интером» 16 лет.
  • При нем команда взяла Лигу чемпионов.
  • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер
Комментарии (1)
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Hektor 84
1586184147
Был бы он владельцем сейчас то наверно уже купил гнома в интер.
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