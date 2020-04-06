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    Моратти: «Месси в «Интере» – это не запредельная мечта. Владельцы должны попытаться»

    Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти считает, что клуб в состоянии заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Он предложил это сделать нынешнему руководству.

    «Месси в «Интере» – это, думаю, не запредельная мечта. Она не была такой и до пандемии коронавируса. Владельцы клуба должны попытаться заполучить Месси. Вероятность странных вещей в конце сезона высока», – считает Моратти.

    • Моратти суммарно владел «Интером» 16 лет.
    • При нем команда взяла Лигу чемпионов.
    • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.04.2020 14:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 17:42

      Был бы он владельцем сейчас то наверно уже купил гнома в интер.

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