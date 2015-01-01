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    Геркус: «Агент предлагал мне встретиться с Анчелотти и поговорить о «Локомотиве»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время работы в московском клубе ему предлагали побеседовать с итальянским тренером Карло Анчелотти.

    «Один из агентов предложил мне встретиться с Анчелотти, поговорить о российском футболе, в том числе и о «Локомотиве». Мог ли он возглавить «Локо»? Не мог, при всей нашей любви к «Локомотиву» и РПЛ, Карло Анчелотти – немного другой уровень. Таких тренеров, как он, сейчас двое: Клопп, Моуринью. Какие шансы, что Моуринью будет тренировать «Локомотив»?» – сказал Геркус.

    • Анчелотти сейчас возглавляет «Эвертон».
    • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.

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    Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова

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