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  • Карпов: «Руководство «Спартака» предложило игрокам понизить зарплату за май на 40 процентов, но команда готова на 20»

Карпов: «Руководство «Спартака» предложило игрокам понизить зарплату за май на 40 процентов, но команда готова на 20»

29 апреля 2020, 20:55
7

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал, что руководство «Спартака» не может договориться с игроками о понижении зарплаты за май. Футболисты готовы сократить не более 20 процентов.

«На днях, по моей информации для Metaratings, в «Спартаке» через капитана консультировались с футболистами, как им платить за май, в условиях простоя из-за короны.

Томас Цорн предложил упасть ещe на 40%. Команда возмутилась: как так, ведь тренировки могут начаться уже в этом месяце!? А что делать, если бизнес владельца сильно пострадал. По моим данным, звучала фраза: «Была бы воля Леонида Федуна, он бы сократил ещe больше — я же прошу только 40%». Возможно, Цорн блефовал.

Игроки стали обсуждать, что делать? В первую очередь против высказались легионеры. Но были и русские, кто не хотел понижаться. Основной аргумент: команда и так сделала большой шаг на встречу боссу в апреле, плюс сейчас начала тренироваться онлайн и все поддерживают форму.

Вместе тем, футболисты видят, как происходит понижение ЗП в той же Англии, где гораздо больше проблем (там игроки отказываются упасть на 30%). И это их настораживает. Часть русского костяка команды, но не без участие легионеров, обсуждала контрпредложение Цорну: 20%. Этот ответ вряд ли может порадовать генерального директора «Спартака». Впереди, как мне кажется, долгие и сложные переговоры.

Есть мнение, что в вопросе сокращения зарплаты в апреле, «Спартаку» сильно повезло. По моей информации, наверху не ожидали, что команда так легко согласится пойти руководству на встречу. Там реально удивились.

Кстати, чтобы вы понимали, тогда парни быстро согласились на понижение, чтобы поддержать Федуна, чей бизнес действительно сильно просел на фоне падения цен на нефть. Но вот падать в деньгах дальше и дальше футболисты уже не хотят», – написал Карпов в телеграме.

  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
  • Сезон не возобновится раньше июня.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 219000 человек.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
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paracetamol
1588192598
Что свини жлобы всякий знает.
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BRO_football
1588195300
Пусть Федун нефтью зарплату игрокам платит. Говорят, что её настолько много, что негде хранить.
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piligrim1986
1588220372
ну конечно, им же жить не на что
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Hektor 84
1588237864
Вот не пойму сейчас вообще не о чем писать? Кто насколько согласился понизить зарплату главная тема? Спартак вообще частный клуб, сами разберутся.
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