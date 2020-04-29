Карпов: «Руководство «Спартака» предложило игрокам понизить зарплату за май на 40 процентов, но команда готова на 20»

Бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов рассказал, что руководство «Спартака» не может договориться с игроками о понижении зарплаты за май. Футболисты готовы сократить не более 20 процентов.

«На днях, по моей информации для Metaratings, в «Спартаке» через капитана консультировались с футболистами, как им платить за май, в условиях простоя из-за короны.

Томас Цорн предложил упасть ещe на 40%. Команда возмутилась: как так, ведь тренировки могут начаться уже в этом месяце!? А что делать, если бизнес владельца сильно пострадал. По моим данным, звучала фраза: «Была бы воля Леонида Федуна, он бы сократил ещe больше — я же прошу только 40%». Возможно, Цорн блефовал.

Игроки стали обсуждать, что делать? В первую очередь против высказались легионеры. Но были и русские, кто не хотел понижаться. Основной аргумент: команда и так сделала большой шаг на встречу боссу в апреле, плюс сейчас начала тренироваться онлайн и все поддерживают форму.

Вместе тем, футболисты видят, как происходит понижение ЗП в той же Англии, где гораздо больше проблем (там игроки отказываются упасть на 30%). И это их настораживает. Часть русского костяка команды, но не без участие легионеров, обсуждала контрпредложение Цорну: 20%. Этот ответ вряд ли может порадовать генерального директора «Спартака». Впереди, как мне кажется, долгие и сложные переговоры.

Есть мнение, что в вопросе сокращения зарплаты в апреле, «Спартаку» сильно повезло. По моей информации, наверху не ожидали, что команда так легко согласится пойти руководству на встречу. Там реально удивились.

Кстати, чтобы вы понимали, тогда парни быстро согласились на понижение, чтобы поддержать Федуна, чей бизнес действительно сильно просел на фоне падения цен на нефть. Но вот падать в деньгах дальше и дальше футболисты уже не хотят», – написал Карпов в телеграме.