Evening Standard: игроков «Арсенала» не проверяли на коронавирус после заражения Артеты

Полузащитник «Арсенала» Даниэль Себальос признался, что он и его партнеры не сдавали тесты на коронавирус, несмотря на заражение главного тренера Микеля Артеты.

«Я помню, что проснулся утром, а затем узнал, что у Артеты положительный тест. Нам поместили на карантин. У некоторых игроков были симптомы, но мы чувствовали себя нормально. Нас не тестировали.

Сложно быть так далеко от семьи. В Англии можно спокойно прогуливаться по улице и раз в день выходить, чтобы потренироваться», – рассказал испанец.

13 марта стало известно, что Артета заразился коронавирусом.

Спустя 10 дней специалист объявил о своем выздоровлении.