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    Evening Standard: игроков «Арсенала» не проверяли на коронавирус после заражения Артеты

    Полузащитник «Арсенала» Даниэль Себальос признался, что он и его партнеры не сдавали тесты на коронавирус, несмотря на заражение главного тренера Микеля Артеты.

    «Я помню, что проснулся утром, а затем узнал, что у Артеты положительный тест. Нам поместили на карантин. У некоторых игроков были симптомы, но мы чувствовали себя нормально. Нас не тестировали.

    Сложно быть так далеко от семьи. В Англии можно спокойно прогуливаться по улице и раз в день выходить, чтобы потренироваться», – рассказал испанец.

    13 марта стало известно, что Артета заразился коронавирусом.

    Спустя 10 дней специалист объявил о своем выздоровлении.

    • В Великобритании выявлено более 155 тысяч заражения вирусом.
    • По последним данным, умерло 21127 человек.

    Источник: Evening Standard

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