Рыбус: «На 80% не продлю контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что его уход из клуба грядущим летом очень вероятен.
«Если чемпионат возобновится, то мой контракт будет действовать до его окончания. Однако на 80% я его не продлю. До сих пор не было никаких переговоров, никто не говорил, останусь ли я в команде. Поэтому я понимаю, к чему все идет», – сказал поляк.
- Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
- С тех пор он сыграл 68 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.
- В августе футболисту исполнится 30 лет.
Источник: Wirtualna Polska