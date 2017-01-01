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    Рыбус: «На 80% не продлю контракт с «Локомотивом»

    Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что его уход из клуба грядущим летом очень вероятен.

    «Если чемпионат возобновится, то мой контракт будет действовать до его окончания. Однако на 80% я его не продлю. До сих пор не было никаких переговоров, никто не говорил, останусь ли я в команде. Поэтому я понимаю, к чему все идет», – сказал поляк.

    • Рыбус выступает за «Локомотив» с лета 2017 года.
    • С тех пор он сыграл 68 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.
    • В августе футболисту исполнится 30 лет.

    Источник: Wirtualna Polska

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3668

      Alekxei Z. 1 минуту назад

      Тут акцент другой.
      Локомотив не будет продлевать с ним контракт.

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      Рейтинг: +4950

      серега кашин 33 минуты назад

      может цену себе набивает, а так если с ним не говорили о продлении -значит не нужен

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