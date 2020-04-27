Рыбус: «На 80% не продлю контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что его уход из клуба грядущим летом очень вероятен.

«Если чемпионат возобновится, то мой контракт будет действовать до его окончания. Однако на 80% я его не продлю. До сих пор не было никаких переговоров, никто не говорил, останусь ли я в команде. Поэтому я понимаю, к чему все идет», – сказал поляк.