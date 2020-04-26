Mundo Deportivo: «Барселона» и «Ювентус» могут совершить обмен де Лигта на Артура

«Ювентус» и «Барселона» рассматривают возможность обмена Матейса де Лигта на Артура. Голландец заинтересован в переезде в Каталонию, а бразильца желает видеть главный тренер итальянцев Маурицио Сарри, пишет Mundo Deportivo.
Де Лигтом «Барселона» интересовалась еще в прошлом году. В Турине голландец сейчас зарабатывает 12 миллионов евро в год.
- В текущем сезоне Серии А де Лигт провел 20 матчей, забил два гола.
- Артур на рынке оценивается в 70 миллионов евро.
- Бразилец в сезоне Примеры забил три гола, сделал три результативные передачи.
Источник: Mundo Deportivo