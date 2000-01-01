Уткин: «Следующий за Семиным тренер «Локомотива» – смертник, он будет снесен за полгода. Карпин точно не повторит ошибки»

Жирный ******** уся ваткин как обычно несет бред. Болелы локо о нем уже спели на трибунах. С тех пор он поет по барам и вокзалам на потеху пьяни. Опущеный человек.
Видеоблогер Василий Уткин объяснил, почему Валерий Карпин не придет на пост главного тренера «Локомотива» после Юрия Семина. Не исключено, что он уйдет летом.
«Карпин не сумасшедший, чтобы идти в «Локомотив». Следующий тренер после Семина будет снесен за полгода. Любой. Если он только моментально, вдруг, сразу не покажет результат, а на это очень сложно рассчитывать.
У «Локомотива» довольно инертный менеджмент. В такой ситуации, как смена тренера, «Локомотив» должен был бы управляться из одного центра. А такая громоздкая система принятия решений, бюджета – это все очень сложно, очень все затрудняет.
Поэтому я думаю, что следующий тренер после Семина – смертник. И Карпин не может этого не понимать, потому что он уже дважды велся на то, что вот сейчас все сложится и тогда можно будет работать. Он так пришел в «Мальорку» и «Армавир».
Он точно не повторит этой ошибки, тем более что в «Ростове» у него все офигенно», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.
- Карпин посмеялся над слухами, что может возглавить «Локомотив».
- Москвичи в РПЛ идут вторыми.
- Карпин ранее работал главным тренером «Спартака».