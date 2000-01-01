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    Уткин: «Следующий за Семиным тренер «Локомотива» – смертник, он будет снесен за полгода. Карпин точно не повторит ошибки»

    Видеоблогер Василий Уткин объяснил, почему Валерий Карпин не придет на пост главного тренера «Локомотива» после Юрия Семина. Не исключено, что он уйдет летом.

    «Карпин не сумасшедший, чтобы идти в «Локомотив». Следующий тренер после Семина будет снесен за полгода. Любой. Если он только моментально, вдруг, сразу не покажет результат, а на это очень сложно рассчитывать.

    У «Локомотива» довольно инертный менеджмент. В такой ситуации, как смена тренера, «Локомотив» должен был бы управляться из одного центра. А такая громоздкая система принятия решений, бюджета – это все очень сложно, очень все затрудняет.

    Поэтому я думаю, что следующий тренер после Семина – смертник. И Карпин не может этого не понимать, потому что он уже дважды велся на то, что вот сейчас все сложится и тогда можно будет работать. Он так пришел в «Мальорку» и «Армавир».

    Он точно не повторит этой ошибки, тем более что в «Ростове» у него все офигенно», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.

    • Карпин посмеялся над слухами, что может возглавить «Локомотив».
    • Москвичи в РПЛ идут вторыми.
    • Карпин ранее работал главным тренером «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +163

      Все_тот_же_Юве 1 час назад

      Жирный ******** уся ваткин как обычно несет бред. Болелы локо о нем уже спели на трибунах. С тех пор он поет по барам и вокзалам на потеху пьяни. Опущеный человек.

      -2
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      Рейтинг: +819

      Cleaner 1 час назад

      Кря. Кря, кря.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3664

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Уткин во многом прав , но когда то и эра Сёмина должна закончиться. Неужели болелы хотят его смерти у кромки поля.
      Клубу надо идти вперёд.
      Карпин просчитывает всё , не мальчик авось.
      Деньги , столица , возможности РЖД , а почему не попробывать ?
      Стоит ли вспоминать отстойные Мальорку и Армавир ?
      Если будет предложение , Карп может согласиться.
      ИМХО

      0
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      Рейтинг: +3862

      vladik12 2 часа назад

      Для этого, видать, и зовут легионера Николича.

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