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    Джордан Ларссон: «Самый памятный подарок – бутсы от Хави. Просто безумное воспоминание»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о самом памятном подарке в жизни. Его сделал для шведа нынешний главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави.

    «Самый памятный подарок? Когда я был маленьким и мой отец играл за «Барселону», Хави подарил мне свои бутсы с автографом. Это просто безумное воспоминание. Эти бутсы до сих пор у меня», – сказал швед.

    • «Спартак» купил нападающего летом.
    • В сезоне РПЛ швед провел 18 матчей, забил пять голов, сделал две результативные передачи.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2296

      alarm 59 минут назад

      но предварительно хави их обосцал - как знал, что пацан закончит карьеру в свинарнике!

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      Рейтинг: +688

      Бoрат > alarm 31 минуту назад

      Да нет - золотой дождь это наше , исконно для гурманов , не считай свинарник равными нам . Гыгыгы . Зенит - наше всё !!!

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      Рейтинг: +3966

      САДЫЧОК 1 час назад

      Бутсы от отца Хенрика Ларссона , думаю во сто крат ценнее и придадут безумную мотивацию !

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      Рейтинг: +688

      Бoрат 1 час назад

      Когда то и я дарил аларму на память свои трусики со следами его губной помады . Гыгыгы .

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