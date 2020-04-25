Джордан Ларссон: «Самый памятный подарок – бутсы от Хави. Просто безумное воспоминание»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о самом памятном подарке в жизни. Его сделал для шведа нынешний главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави.

«Самый памятный подарок? Когда я был маленьким и мой отец играл за «Барселону», Хави подарил мне свои бутсы с автографом. Это просто безумное воспоминание. Эти бутсы до сих пор у меня», – сказал швед.