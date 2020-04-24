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  • Кокорин: «С Черчесовым я очень давно не общался. Насколько знаю, меня бы сейчас в сборную не вызвали»

Кокорин: «С Черчесовым я очень давно не общался. Насколько знаю, меня бы сейчас в сборную не вызвали»

24 апреля 2020, 23:58
3

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в эфире ютуб-канала «КраСава» заявил, что сейчас его возвращение в сборную России маловероятно.

– Перенос Евро на год. Мы тапки заряжали, чтобы ты поехал. Было ощущение, что ты еще парочку голов забьешь, и Саламыч тебя вызовет.

– Дай бог. Для меня перенос – это плюс, будет много времени набрать форму, поиграть и быть готовым лучше, чем сейчас. Насколько знаю, меня бы сейчас не вызвали.

– Скажи на чеснуху, кто-то из сборной с тобой уже связывался?

– Нет, брат. Я с ребятами, докторами, администраторами всегда на связи, есть какие-то вопросы, в которых они могут помочь, тут проблем нет. С Саламычем, понятно, я очень давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних.

  • В составе «Сочи» Кокорин забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
  • В сборную России 29-летний форвард не вызывался с ноября 2017 года.

Кокорин: «Есть большой интерес от трех итальянских клубов. Я бы хотел в «Рому»

Кокорин – о возвращении в «Зенит»: «Большая вероятность»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Россия Сочи Зенит Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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vladimir-7
1587793698
Не Черчесов принимает решение пригласить тебя в сборную или нет, прикажут ему и он проглотит. Поэтому, едва ли пригласят.
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Давид59
1587799925
Саша, похоже ты для сборной оторванный ломоть. Лысому было прямое указание на эту тему. Не того ты стулом шмякнул
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paracetamol
1587806838
Лысый туп, так что я не удивлюсь. Он лучше какому черному паспорт пробьет!
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