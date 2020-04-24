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    Кокорин: «С Черчесовым я очень давно не общался. Насколько знаю, меня бы сейчас в сборную не вызвали»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в эфире ютуб-канала «КраСава» заявил, что сейчас его возвращение в сборную России маловероятно.

    – Перенос Евро на год. Мы тапки заряжали, чтобы ты поехал. Было ощущение, что ты еще парочку голов забьешь, и Саламыч тебя вызовет.

    – Дай бог. Для меня перенос – это плюс, будет много времени набрать форму, поиграть и быть готовым лучше, чем сейчас. Насколько знаю, меня бы сейчас не вызвали.

    – Скажи на чеснуху, кто-то из сборной с тобой уже связывался?

    – Нет, брат. Я с ребятами, докторами, администраторами всегда на связи, есть какие-то вопросы, в которых они могут помочь, тут проблем нет. С Саламычем, понятно, я очень давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних.

    • В составе «Сочи» Кокорин забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
    • В сборную России 29-летний форвард не вызывался с ноября 2017 года.

    Кокорин: «Есть большой интерес от трех итальянских клубов. Я бы хотел в «Рому»

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    24.04.2020 23:58
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