Кокорин – о возвращении в «Зенит»: «Большая вероятность»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в эфире ютуб-канала «КраСава» оценил шансы на свое возвращение в «Зенит».

– Какая вероятность того, что Кокорин вернется в Питер?

– Большая вероятность. Это от них зависит. Я клубу принадлежу по контракту.

– Но у тебя же заканчивается контракт, насколько я знаю?

– Да, но если предложат новый контракт, и это будут хорошие условия, то мы сядем и обговорим его с клубом.

– Представь, что 1 сентября «Рома» и «Зенит» предлагают тебе контракт – кого ты выберешь?

– Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер. Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как «Рома» – большая мечта.

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона.

Цвета «Зенита» 29-летний форвард защищает с января 2016 года.

Кокорин: «Есть большой интерес от трех итальянских клубов. Я бы хотел в «Рому»