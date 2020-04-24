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Кокорин – о возвращении в «Зенит»: «Большая вероятность»

24 апреля 2020, 23:17
6

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в эфире ютуб-канала «КраСава» оценил шансы на свое возвращение в «Зенит».

– Какая вероятность того, что Кокорин вернется в Питер?

– Большая вероятность. Это от них зависит. Я клубу принадлежу по контракту.

– Но у тебя же заканчивается контракт, насколько я знаю?

– Да, но если предложат новый контракт, и это будут хорошие условия, то мы сядем и обговорим его с клубом.

– Представь, что 1 сентября «Рома» и «Зенит» предлагают тебе контракт – кого ты выберешь?

– Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер. Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как «Рома» – большая мечта.

  • Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
  • Цвета «Зенита» 29-летний форвард защищает с января 2016 года.

Кокорин: «Есть большой интерес от трех итальянских клубов. Я бы хотел в «Рому»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (6)
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Armani nn
1587760685
Мечта, мечтой, но зону комфорта покинуть сложно.
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морозз
1587761815
Бабло правит миром, это истина!
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житель СПб
1587771391
Выбери Питер!
Ответить
vmonomah17
1587784403
Не сашок будет себе клуб выбирать, а газпром. Скажут еще сезон в сочи сидеть - будет. Подпишет контракт на условиях газпрома и поедет на черное море.
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3a zenit
1587784470
зарплата условно в 1000 руб в Роме или 10 000 тыс в Зените...хм,что же выберет кокоша после разговора?Явно же что Рому)))
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vladimir-7
1587793335
Саша, тебя заставят играть в Сочи, тебе необходимо сваливать из России, тебе здесь не дадут играть однозначно. Как бы не старался С.Семак тебя оставить в Зените, но всё это мартышкин труд.
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