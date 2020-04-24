Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Кокорин – о возвращении в «Зенит»: «Большая вероятность»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в эфире ютуб-канала «КраСава» оценил шансы на свое возвращение в «Зенит».

    – Какая вероятность того, что Кокорин вернется в Питер?

    – Большая вероятность. Это от них зависит. Я клубу принадлежу по контракту.

    – Но у тебя же заканчивается контракт, насколько я знаю?

    – Да, но если предложат новый контракт, и это будут хорошие условия, то мы сядем и обговорим его с клубом.

    – Представь, что 1 сентября «Рома» и «Зенит» предлагают тебе контракт – кого ты выберешь?

    – Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер. Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как «Рома» – большая мечта.

    • Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды до конца сезона.
    • Цвета «Зенита» 29-летний форвард защищает с января 2016 года.

    Кокорин: «Есть большой интерес от трех итальянских клубов. Я бы хотел в «Рому»

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.04.2020 23:17
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2959

      морозз 38 минут назад

      Бабло правит миром, это истина!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      Armani nn 57 минут назад

      Мечта, мечтой, но зону комфорта покинуть сложно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76287
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru