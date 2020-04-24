Обамеянг стал трансферной целью «Челси»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти из «Арсенала» в «Челси».

По информации ESPN, «Челси» хотел купить Муссу Дембеле («Лион») или Тимо Вернера («РБ Лейпциг»), однако договориться о трансфере кого-либо из них не удалось.

В связи с этим клуб обратил внимание на габонца, который намерен летом сменить команду.