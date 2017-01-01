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    Обамеянг стал трансферной целью «Челси»

    Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти из «Арсенала» в «Челси».

    По информации ESPN, «Челси» хотел купить Муссу Дембеле («Лион») или Тимо Вернера («РБ Лейпциг»), однако договориться о трансфере кого-либо из них не удалось.

    В связи с этим клуб обратил внимание на габонца, который намерен летом сменить команду.

    • Рыночная стоимость 30-летнего футболиста – 56 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Обамеянг забил 20 голов и сделал один ассист в 32 матчах.
    • Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2021 году.

    Источник: ESPN

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