Обамеянг стал трансферной целью «Челси»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти из «Арсенала» в «Челси».
По информации ESPN, «Челси» хотел купить Муссу Дембеле («Лион») или Тимо Вернера («РБ Лейпциг»), однако договориться о трансфере кого-либо из них не удалось.
В связи с этим клуб обратил внимание на габонца, который намерен летом сменить команду.
- Рыночная стоимость 30-летнего футболиста – 56 миллионов евро.
- В текущем сезоне Обамеянг забил 20 голов и сделал один ассист в 32 матчах.
- Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2021 году.
Источник: ESPN