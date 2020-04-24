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Газзаев: «Давайте расширим РПЛ до 18 клубов хотя бы сейчас»

24 апреля 2020, 10:35
19

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей и тренер Валерий Газзаев высказался о реформировании структуры российского футбола.

«Любой кризис, даже очень масштабный – это всегда новая возможность для развития. И сейчас самое время внести коррективы в структуру нашего чемпионата и всего российского футбола, увеличив количество участников Премьер-лиги до 18 команд.

При этом сократив число профессиональных клубов в стране вдвое и изменив структуру второго по счету дивизиона, разделив его на три зоны (Центр, Запад и Восток) по географическому принципу для сокращения транспортных расходов.

Решение о сокращении числа профессиональных клубов до 54 (сейчас их более 100) и о расширении Премьер-лиги назрело, и его надо было принимать давно. Давайте уже сделаем это хотя бы сейчас.

Как расширить Премьер-лигу? Сделать так, чтобы никто не вылетал, и добавить команды, которые заняли 1-2-е места в ФНЛ. Возможно, для сохранения спортивного принципа нужно сделать следующее: 3-я и 4-я команды из ФНЛ могут сыграть стыковые матчи с 15-м и 16-м клубами РПЛ. Но тут, опять-таки, надо смотреть, насколько ситуация с коронавирусом позволит провести эти стыки», – заявил Газзаев.

  • Чемпионат приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
  • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (19)
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Маленький
1587714456
Сейчас количество клубов сократится и без всяких реформ. Зачем РПЛ расширять??? Был прекрасный тренер, стал *банутый депутат
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vladimir-7
1587717120
Валерий Георгиевич, нужно оставить в РПЛ 14 команд, а по результатам следующего чемпионата, две команды, занимающие два последних места в чемпионате РПЛ переигрывают с двумя командами, занявшими первое и второе места в ФНЛ и победители входят(остаются) в РПЛ Что касается, вообще, реформ, то они необходимы в самой думе.
Ответить
САДЫЧОК
1587720178
Газзаев-ведь очевидно же . что сейчас как раз и 8-10 клубов достаточно !
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Дядя Серёжа
1587720545
...Как расширить Премьер-лигу? Сделать так, чтобы никто не вылетал, и добавить команды, которые заняли 1-2-е места в ФНЛ.... Сам догадался? С такой головой и в Думе решит все национальные вопросы...
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Давид59
1587722393
Расширение лиги повлечёт удлинение сезона. А у нас и так самая длинная зимняя пауза (из-за климата). А это укоротит и так очень короткую летнюю паузу. Оно нам надо?
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Garrincha58
1587724857
как же люди в депутатах сразу теряют рассудок
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New Life
1587725975
Дармоедов надо сокращать, а не расширять. Поищи где-нибудь рядом с тобой.
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серега кашин
1587726989
предложи сократить госдуму а то вас там без толку сидит и ничего не делает
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морозз
1587730027
Когда то хороший нападающий и великолепный тренер приведший ЦСКА к большому успеху в Европе...в одночасье превратился в Единоросса и сразу по традиции этой партии ( воров и негодяев - Жириновский ) выдвинул ряд предложений тупых и бесперспективных!
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zigbert
1587751086
О каком расширении РПЛ можно говорить если отдельные лидеры ФНЛ испытывают финансовые проблемы. Даже трудно представить что будет с оставшимися 16ю командами в сложившейся обстановке с приближающимися экономическими проблемами.
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