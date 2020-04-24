Газзаев: «Давайте расширим РПЛ до 18 клубов хотя бы сейчас»

Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей и тренер Валерий Газзаев высказался о реформировании структуры российского футбола.

«Любой кризис, даже очень масштабный – это всегда новая возможность для развития. И сейчас самое время внести коррективы в структуру нашего чемпионата и всего российского футбола, увеличив количество участников Премьер-лиги до 18 команд.

При этом сократив число профессиональных клубов в стране вдвое и изменив структуру второго по счету дивизиона, разделив его на три зоны (Центр, Запад и Восток) по географическому принципу для сокращения транспортных расходов.

Решение о сокращении числа профессиональных клубов до 54 (сейчас их более 100) и о расширении Премьер-лиги назрело, и его надо было принимать давно. Давайте уже сделаем это хотя бы сейчас.

Как расширить Премьер-лигу? Сделать так, чтобы никто не вылетал, и добавить команды, которые заняли 1-2-е места в ФНЛ. Возможно, для сохранения спортивного принципа нужно сделать следующее: 3-я и 4-я команды из ФНЛ могут сыграть стыковые матчи с 15-м и 16-м клубами РПЛ. Но тут, опять-таки, надо смотреть, насколько ситуация с коронавирусом позволит провести эти стыки», – заявил Газзаев.