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    Газзаев: «Давайте расширим РПЛ до 18 клубов хотя бы сейчас»

    Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей и тренер Валерий Газзаев высказался о реформировании структуры российского футбола.

    «Любой кризис, даже очень масштабный – это всегда новая возможность для развития. И сейчас самое время внести коррективы в структуру нашего чемпионата и всего российского футбола, увеличив количество участников Премьер-лиги до 18 команд.

    При этом сократив число профессиональных клубов в стране вдвое и изменив структуру второго по счету дивизиона, разделив его на три зоны (Центр, Запад и Восток) по географическому принципу для сокращения транспортных расходов.

    Решение о сокращении числа профессиональных клубов до 54 (сейчас их более 100) и о расширении Премьер-лиги назрело, и его надо было принимать давно. Давайте уже сделаем это хотя бы сейчас.

    Как расширить Премьер-лигу? Сделать так, чтобы никто не вылетал, и добавить команды, которые заняли 1-2-е места в ФНЛ. Возможно, для сохранения спортивного принципа нужно сделать следующее: 3-я и 4-я команды из ФНЛ могут сыграть стыковые матчи с 15-м и 16-м клубами РПЛ. Но тут, опять-таки, надо смотреть, насколько ситуация с коронавирусом позволит провести эти стыки», – заявил Газзаев.

    • Чемпионат приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10768

      vladimir-7 2 минуты назад

      Валерий Георгиевич, нужно оставить в РПЛ 14 команд, а по результатам следующего чемпионата, две команды, занимающие два последних
      места в чемпионате РПЛ переигрывают с двумя командами, занявшими первое и второе места в ФНЛ и победители входят(остаются) в РПЛ
      Что касается, вообще, реформ, то они необходимы в самой думе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2034

      general.lizyukov 18 минут назад

      Валерик, ну вот честно: ты троллишь или просто выдаешь бредни, потому что они не имеют никакого шанса на реализацию? Какие 18, тут бы 10-12 сохранить.
      Ну не Голландия у нас, не получится набрать столько клубов, чтобы без перелетов-переездов. Делайте как в НХЛ, западную и Восточную конференции. Вот там как хотите, хоть каждую до 12 расширяй.

      1
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      Рейтинг: +104

      Маленький 46 минут назад

      Сейчас количество клубов сократится и без всяких реформ. Зачем РПЛ расширять??? Был прекрасный тренер, стал *банутый депутат

      2
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