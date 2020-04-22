«Интер» намерен подписать Янга еще на один сезон

Защитник «Интера» Эшли Янг может остаться в клубе еще на один год.

Миланцы хотят активировать опцию продления контракта англичанина. Игра Янга в этом сезоне впечатлила главного тренера «Интера» Антонио Конте, и он лично заинтересован сохранить футболиста. Сам Янг готов к подписанию контракта.