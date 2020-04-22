«Интер» намерен подписать Янга еще на один сезон

Защитник «Интера» Эшли Янг может остаться в клубе еще на один год.
Миланцы хотят активировать опцию продления контракта англичанина. Игра Янга в этом сезоне впечатлила главного тренера «Интера» Антонио Конте, и он лично заинтересован сохранить футболиста. Сам Янг готов к подписанию контракта.
- Игрок перешел в «Интер» в январе прошлого года. Через месяц Янг стал первым за 23 года англичанином, забившим за «Интер» в Серии А.
- Миланский клуб занимает в турнирной таблице третье место.
Источник: The Guardian