Янг – первый за 23 года англичанин, забивший за «Интер» в Серии А

Еще помню Бекс за Милан парочку положил, интересно а англичане в Милане до этого были?
Защитник «Интера» Эшли Янг открыл счет в матче 24-го тура Серии А против «Лацио» (1:2).
Таким образом, 34-летний футболист стал первым англичанином за 23 года, забившим за «Интер» в чемпионате Италии.
В последний раз подобное удавалось Полу Инсу 25 мая 1997 года.
- Янг перешел в «Интер» 17 января.
- Контракт между игроком и клубом рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления.
- Инс выступал за миланцев с 1995 по 1997 год.