Янг – первый за 23 года англичанин, забивший за «Интер» в Серии А

Защитник «Интера» Эшли Янг открыл счет в матче 24-го тура Серии А против «Лацио» (1:2).

Таким образом, 34-летний футболист стал первым англичанином за 23 года, забившим за «Интер» в чемпионате Италии.

В последний раз подобное удавалось Полу Инсу 25 мая 1997 года.