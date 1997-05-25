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    Янг – первый за 23 года англичанин, забивший за «Интер» в Серии А

    Защитник «Интера» Эшли Янг открыл счет в матче 24-го тура Серии А против «Лацио» (1:2).

    Таким образом, 34-летний футболист стал первым англичанином за 23 года, забившим за «Интер» в чемпионате Италии.

    В последний раз подобное удавалось Полу Инсу 25 мая 1997 года.

    • Янг перешел в «Интер» 17 января.
    • Контракт между игроком и клубом рассчитан до конца текущего сезона с опцией продления.
    • Инс выступал за миланцев с 1995 по 1997 год.

    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +659

      88serega88 1 час назад

      Еще помню Бекс за Милан парочку положил, интересно а англичане в Милане до этого были?

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      Рейтинг: +1768

      Danish Dynamite > 88serega88 1 час назад

      Британцы в Италии - единичные случаи. За Интер помню ирландца Робби Кина, он побыл очень мало и вернулся в Лидс.

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