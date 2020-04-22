Семак назвал «Барселону» самым сложным соперником в своей игровой карьере

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил самую тяжелую игру в своей карьере футболиста.

«Сложнее всего было играть против «Барселоны», когда я играл за «Рубин». Там были Месси, Хави, Иньеста. Это было архисложно. Тем не менее сыграли достаточно успешно — один раз даже выиграли. Дважды попадали в группу с ними и выглядели достойно. Статистика для «Рубина» получилась достаточно неплохой в противостоянии с «Барселоной», – поделился воспоминаниями специалист.