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    Семак назвал «Барселону» самым сложным соперником в своей игровой карьере

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил самую тяжелую игру в своей карьере футболиста.

    «Сложнее всего было играть против «Барселоны», когда я играл за «Рубин». Там были Месси, Хави, Иньеста. Это было архисложно. Тем не менее сыграли достаточно успешно — один раз даже выиграли. Дважды попадали в группу с ними и выглядели достойно. Статистика для «Рубина» получилась достаточно неплохой в противостоянии с «Барселоной», – поделился воспоминаниями специалист.

    • Семак играл в «Рубин» с 2008 по 2010 год. В сезоне-2009/10 на групповой стадии Лиги чемпионов казанский клуб выиграл у «Барселоны» на «Камп Ноу» со счетом 2:1.
    • «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея отрыв в девять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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