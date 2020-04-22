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    Агент защитника «Реала» Менди: «Трансфер Мбаппе этим летом невозможен из-за экономического кризиса»

    Агент Иван Ле Ми, представляющий интересы Ферлана Менди, считает, что экономический кризис и пандемия коронавируса не позволит «Реалу» купить Килиана Мбаппе этим летом.

    «Если бы не этот ужасный вирус и грядущий экономический кризис, можно было бы допустить, что Мбаппе подпишет летом контракт с «Реалом», так как не похоже, что он собирается продлевать действующее соглашение. Однако сейчас невозможно, чтобы мадридцы потратили столько, сколько стоит Мбаппе, потому что если за Неймара отдали 222 миллиона, то Килиан обойдется в 300 миллионов. Он моложе и так же хорош.

    Мбаппе собирается стать лучшим нападающим в мире, думаю, он захочет играть за лучший клуб, которым является «Реал», тем более его тренирует один из кумиров Мбаппе – Зидан. К тому же у мадридцев сейчас нет большой конкуренции в атаке. Бензема хорош, но он уже на излете своей карьеры. В «ПСЖ» конкуренция выше, и наверняка Килиан станет основным форвардом в «Реале».

    В этом году не будет больших трансферов, клубы не способны на сумасшедшие сделки. Думаю, переход произойдет после Евро», – высказал мнение Ле Ми.

    • Мбаппе – лучший бомбардир сезона Лиги 1 (18 голов).
    • Рыночная стоимость француза – 180 миллионов евро.

    Источник: Marca

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