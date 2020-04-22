Черчесов: «Что нужно сделать вратарю, чтобы получить «Золотой мяч»? Быть уровня Льва Яшина»

Главный тренер сборной России и бывший вратарь Станислав Черчесов объяснил, почему «Золотой мяч» больше 50 лет не достается вратарям .

– Скажите, пожалуйста, что сейчас, в современном футболе, нужно сделать вратарю, чтобы получить «Золотой мяч»?

– Отвечу на ваш вопрос просто. Нужно быть голкипером уровня Льва Яшина. Не случайно, что за всю историю этой престижной награды (голосование проводится с 1956 года!) из вратарей только наш соотечественник смог ее получить в 1963 году. Это еще раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чье девяностолетие мы отмечали в прошлом году.