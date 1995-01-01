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    Черчесов: «Что нужно сделать вратарю, чтобы получить «Золотой мяч»? Быть уровня Льва Яшина»

    Главный тренер сборной России и бывший вратарь Станислав Черчесов объяснил, почему «Золотой мяч» больше 50 лет не достается вратарям .

    – Скажите, пожалуйста, что сейчас, в современном футболе, нужно сделать вратарю, чтобы получить «Золотой мяч»?

    – Отвечу на ваш вопрос просто. Нужно быть голкипером уровня Льва Яшина. Не случайно, что за всю историю этой престижной награды (голосование проводится с 1956 года!) из вратарей только наш соотечественник смог ее получить в 1963 году. Это еще раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чье девяностолетие мы отмечали в прошлом году.

    • Лев Яшин – единственный вратарь, награжденный «Золотым мячом» от France Football.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 07:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3633

      Alekxei Z. 15 минут назад

      По-мне так Нойер в 2014 , после ЧМ вполне заслужил Золотой мяч , но получил другой. Субьективность выбора зашкаливает.
      Патриотизм дело хорошее , но ....На ЧМ 62 и 66 Яшин играл неуверенно.
      В 1963 году получил Золотой мяч , главным образом , за великолепную игру в показательном ( товарищеском) матче за сборную Мира в честь 100 летия Английского футбола.
      Ох у ж эти скрепы !!! Мне кажется , что наши всегда будут голосовать против любого вратаря , чтобы не дай Бог Яшина кто-то опередит. ИМХО

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      Рейтинг: +2328

      solodealer 28 минут назад

      МУДОЗВОН!
      Опять "словов патриотических" набросал...ДА НЕ ТУДА)))
      Мало быть "уровня Льва Яшина"...Надо быть такого уровня ещё и в чемпионате уровня АПЛ, Бундес лиги, Ла Лиги или...ТОГО ЧЕМПИОНАТА СССР!)))))

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