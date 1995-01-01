Черчесов: «Что нужно сделать вратарю, чтобы получить «Золотой мяч»? Быть уровня Льва Яшина»

По-мне так Нойер в 2014 , после ЧМ вполне заслужил Золотой мяч , но получил другой. Субьективность выбора зашкаливает.
Патриотизм дело хорошее , но ....На ЧМ 62 и 66 Яшин играл неуверенно.
В 1963 году получил Золотой мяч , главным образом , за великолепную игру в показательном ( товарищеском) матче за сборную Мира в честь 100 летия Английского футбола.
Ох у ж эти скрепы !!! Мне кажется , что наши всегда будут голосовать против любого вратаря , чтобы не дай Бог Яшина кто-то опередит. ИМХО
Главный тренер сборной России и бывший вратарь Станислав Черчесов объяснил, почему «Золотой мяч» больше 50 лет не достается вратарям .
– Скажите, пожалуйста, что сейчас, в современном футболе, нужно сделать вратарю, чтобы получить «Золотой мяч»?
– Отвечу на ваш вопрос просто. Нужно быть голкипером уровня Льва Яшина. Не случайно, что за всю историю этой престижной награды (голосование проводится с 1956 года!) из вратарей только наш соотечественник смог ее получить в 1963 году. Это еще раз говорит о том, насколько масштабной вратарской фигурой в мировом футболе был Лев Иванович Яшин, чье девяностолетие мы отмечали в прошлом году.
- Лев Яшин – единственный вратарь, награжденный «Золотым мячом» от France Football.