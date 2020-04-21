Карпов: «ТАИФ урежет финансирование «Рубина» на 70 процентов. Слуцкому пора паниковать»

а то что стал другой спонсор..про это тебе не знать конечно..ты же бывший журналист! куда хуже..
«Рубин» вскоре потеряет более половины спонсорских вливаний от группы компаний ТАИФ. Такой информацией обладает бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.
«ТАИФ урежет финансирование «Рубина» на 70 процентов. Леониду Слуцкому пора паниковать.
По моей информации, в руководстве группы компаний ТАИФ, куда входят заводы «Нижнекамскнефтехим» (генеральный спонсор) и «Казаньоргсинтез» (премиальный спонсор), на прошлой неделе приняли решение о сокращении финансирования футбольного клуба «Рубин» на 70 процентов. Как минимум со следующего сезона.
По информации «БИЗНЕС Online», ТАИФ уже перевел «Рубину» все запланированные на сезон средства — это сумма в районе 2 миллиардрв рублей. Соответственно, в случае падения на 70% от них останется всего 600 миллионов. Этого с трудом хватит на выживание в РПЛ. Особенно, учитывая, что обязательства по некоторым игрокам, например, по Ивану Игнатьеву еще не исполнены. И их придется исполнять перед «Краснодаром» Сергея Галицкого. Да и зарплаты у рубиновых футболистов не маленькие. Даже несмотря на временные сокращения из-за коронавируса.
Одновременно с этим, есть версия, что ТАИФ расплатился с «Рубином» не до конца. По моим данным, выплаты завязаны на телевизионные трансляции, которых нет. Это необходимо для соблюдения финансового фэйр-плей. Соответственно, часть затрат спонсоры обязаны компенсировать с клуба. Чем ТАИФ занимается прямо сейчас со всех сторон. Еще один русский клуб лишается финансирования. Господи, спаси нас от ярости Короны!» – написал Карпов в телеграме.
- «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
- Слуцкий возглавил команду в декабре.
- Тренер ранее пожаловался, что клуб не может себе позволить забивного игрока.