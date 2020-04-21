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    Карпов: «ТАИФ урежет финансирование «Рубина» на 70 процентов. Слуцкому пора паниковать»

    «Рубин» вскоре потеряет более половины спонсорских вливаний от группы компаний ТАИФ. Такой информацией обладает бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

    «ТАИФ урежет финансирование «Рубина» на 70 процентов. Леониду Слуцкому пора паниковать.

    По моей информации, в руководстве группы компаний ТАИФ, куда входят заводы «Нижнекамскнефтехим» (генеральный спонсор) и «Казаньоргсинтез» (премиальный спонсор), на прошлой неделе приняли решение о сокращении финансирования футбольного клуба «Рубин» на 70 процентов. Как минимум со следующего сезона.

    По информации «БИЗНЕС Online», ТАИФ уже перевел «Рубину» все запланированные на сезон средства — это сумма в районе 2 миллиардрв рублей. Соответственно, в случае падения на 70% от них останется всего 600 миллионов. Этого с трудом хватит на выживание в РПЛ. Особенно, учитывая, что обязательства по некоторым игрокам, например, по Ивану Игнатьеву еще не исполнены. И их придется исполнять перед «Краснодаром» Сергея Галицкого. Да и зарплаты у рубиновых футболистов не маленькие. Даже несмотря на временные сокращения из-за коронавируса.

    Одновременно с этим, есть версия, что ТАИФ расплатился с «Рубином» не до конца. По моим данным, выплаты завязаны на телевизионные трансляции, которых нет. Это необходимо для соблюдения финансового фэйр-плей. Соответственно, часть затрат спонсоры обязаны компенсировать с клуба. Чем ТАИФ занимается прямо сейчас со всех сторон. Еще один русский клуб лишается финансирования. Господи, спаси нас от ярости Короны!» – написал Карпов в телеграме.

    • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
    • Слуцкий возглавил команду в декабре.
    • Тренер ранее пожаловался, что клуб не может себе позволить забивного игрока.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    21.04.2020 23:27
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 апреля 2020, 19:20

      а то что стал другой спонсор..про это тебе не знать конечно..ты же бывший журналист! куда хуже..

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > Chernyi Lis 1 мая 2020, 19:51

      Говорят да..корона...
      но .точно не скажу...да и неприлично в чате вылупаться долго...(

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Алехсбургер. 1 мая 2020, 19:53

      крым наш донбасс не отдадим..

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Алехсбургер. 1 мая 2020, 19:58

      все будет норм! у нас медицина все таки лучше всех в мире!!

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > Chernyi Lis 1 мая 2020, 19:59

      гавно-вапрос))!!

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Алехсбургер. 1 мая 2020, 20:03

      в смысле?

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > Chernyi Lis 1 мая 2020, 20:05

      Да ну тебя))
      шутка. Медицина лучшая...
      Не отвлекайся,Максимка появился...Ростов внемлет Казани и Питеру...)

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Алехсбургер. 1 мая 2020, 20:13

      лучшая!была в ссср! есть обоснования..если шмотки тачки пошли в моду оттуда не спорю..а в медицине остались и в наше время много профи..мож ты не сталкивался..)

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > Chernyi Lis 1 мая 2020, 20:15

      я постарше буду.так что сталкивался...
      вниз ушёл.)

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Алехсбургер. 1 мая 2020, 20:17

      хотел спросить .подумал клон..кто тебя так?

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 22 апреля 2020, 19:01

      поэтому ты и бывший...да еще журналист!..теперь тебе ****...дорога в никуда то есть в фейки путь свой избрал ..ну а там не хватка и дают норм хватко..теперь иди в юристы с таким же опытом..у нас в россии все можно!!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 апреля 2020, 12:50

      ну из "лярда зелени 300 лямов" тоже норм.

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 22 апреля 2020, 02:22

      Во первых, в этом случае история с Шатовым под вопросом. А во вторых - ну надо начинать все-таки не на готовое приходить, а формировать команду из молодых футболистов, горячих до побед. Такие и за небольшие деньги готовы будут работать.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > житель СПб 22 апреля 2020, 08:34

      Это миф. Скаутские системы сейчас развиты у всех топовых российских клубов, они уже годами ведут этих «молодых ребят, горячих до побед», и никуда их не упустят. Того же Бакаева-младшего «Рубин» никогда бы не выдернул из «Спартака», если бы там не обещали крупный проект.

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Freyk 22 апреля 2020, 12:33

      Простая логика не позволяет с Вами согласиться. Где эта молодежь?! Ее практически нет. То есть нас убеждают в том, что народ в 150 мил. человек не в состоянии выдвинуть два десятка способной молодежи? Нет, это нелогично. Тогда вывод от обратного - что такая работа не проводится надлежащим образом. И есть косвенное подтверждение: информация с мест - ребята из простых семей не могут пробиться в серьезные команды, так как взятки не в состоянии заплатить кому принято. Так что Ваша информация не бьется... А один Ваш пример-исключение только подтверждает общее правило.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Freyk 22 апреля 2020, 19:08

      не вижу ни каких твоих систем каких то скаутских..во сне мечтаете что ли..и ваще ваши системы такие в таиланд куда нибудь пускайте...)или своими системами карман больше стало поэтому не видно...))

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Chernyi Lis 23 апреля 2020, 12:37

      Ну сходите в гости к любой команде топ-5 в России в Академию да поговорите с ними. Эта работа никогда не была публичной, вы и не должны о ней знать. Там вам в деталях всё расскажут и покажут.

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      Рейтинг: +24996

      bset 22 апреля 2020, 00:25

      Самое время до 18-20 клубов расширяться))))

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