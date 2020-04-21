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  • Карпов: «ТАИФ урежет финансирование «Рубина» на 70 процентов. Слуцкому пора паниковать»

Карпов: «ТАИФ урежет финансирование «Рубина» на 70 процентов. Слуцкому пора паниковать»

21 апреля 2020, 23:27
18

«Рубин» вскоре потеряет более половины спонсорских вливаний от группы компаний ТАИФ. Такой информацией обладает бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

«ТАИФ урежет финансирование «Рубина» на 70 процентов. Леониду Слуцкому пора паниковать.

По моей информации, в руководстве группы компаний ТАИФ, куда входят заводы «Нижнекамскнефтехим» (генеральный спонсор) и «Казаньоргсинтез» (премиальный спонсор), на прошлой неделе приняли решение о сокращении финансирования футбольного клуба «Рубин» на 70 процентов. Как минимум со следующего сезона.

По информации «БИЗНЕС Online», ТАИФ уже перевел «Рубину» все запланированные на сезон средства — это сумма в районе 2 миллиардрв рублей. Соответственно, в случае падения на 70% от них останется всего 600 миллионов. Этого с трудом хватит на выживание в РПЛ. Особенно, учитывая, что обязательства по некоторым игрокам, например, по Ивану Игнатьеву еще не исполнены. И их придется исполнять перед «Краснодаром» Сергея Галицкого. Да и зарплаты у рубиновых футболистов не маленькие. Даже несмотря на временные сокращения из-за коронавируса.

Одновременно с этим, есть версия, что ТАИФ расплатился с «Рубином» не до конца. По моим данным, выплаты завязаны на телевизионные трансляции, которых нет. Это необходимо для соблюдения финансового фэйр-плей. Соответственно, часть затрат спонсоры обязаны компенсировать с клуба. Чем ТАИФ занимается прямо сейчас со всех сторон. Еще один русский клуб лишается финансирования. Господи, спаси нас от ярости Короны!» – написал Карпов в телеграме.

  • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
  • Слуцкий возглавил команду в декабре.
  • Тренер ранее пожаловался, что клуб не может себе позволить забивного игрока.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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bset
1587504311
Самое время до 18-20 клубов расширяться))))
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житель СПб
1587511346
Во первых, в этом случае история с Шатовым под вопросом. А во вторых - ну надо начинать все-таки не на готовое приходить, а формировать команду из молодых футболистов, горячих до побед. Такие и за небольшие деньги готовы будут работать.
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3a zenit
1587549017
ну из "лярда зелени 300 лямов" тоже норм.
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Chernyi Lis
1587571281
поэтому ты и бывший...да еще журналист!..теперь тебе ****...дорога в никуда то есть в фейки путь свой избрал ..ну а там не хватка и дают норм хватко..теперь иди в юристы с таким же опытом..у нас в россии все можно!!
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Chernyi Lis
1587572451
а то что стал другой спонсор..про это тебе не знать конечно..ты же бывший журналист! куда хуже..
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