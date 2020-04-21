Слуцкий: «У «Рубина» нет возможности приглашать игроков, забивающих по десять голов за сезон»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поговорил о финансовых возможностях клуба. Он возглавил его в декабре.

— Леонид Викторович, неужели в футболе не получается выбирать игроков за счет искусственного интеллекта, хотя в бейсболе так давно делают?

— Например, у человека есть статистика на протяжении семи лет: он забивает по 10 мячей и отдает по семь передач за сезон. С высокой долей вероятности он и продолжит это делать. Однако игроки с высочайшей статистикой и выбираются клубами высочайшего уровня. В «Рубине» нет возможности приглашать игроков, которые забивают по 10 мячей за сезон на протяжении семи лет. Приходится сложнее. Я не специалист в бейсболе, но там узкая специализация. В футболе одному тренеру может нравиться центральный защитник с определенными характеристиками, а другому — нет. Один тренер требует, чтобы игрок сближался соперником, другой — чтобы держал свою зону.

Когда я пользуюсь статистикой при выборе игрока, то должен держать в голове, что другой тренер предъявляет ему определенные требования. Часто приходится выбирать молодых игроков, которые просто не имеют большой статистики. Ты в любом случае рискуешь и необходим визуальный просмотр, чтобы понять, подходит ли он под игровую модель. И все равно есть риск совершить ошибку. Если уж Антуан Гризманн не способен полностью адаптироваться к игре «Барселоны» с игроками топ-уровня... В футболе индивидуальная статистика не всегда бывает конечной точкой. Здесь все сложнее и вероятность ошибки выше.