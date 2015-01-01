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    Слуцкий: «У «Рубина» нет возможности приглашать игроков, забивающих по десять голов за сезон»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поговорил о финансовых возможностях клуба. Он возглавил его в декабре.

    — Леонид Викторович, неужели в футболе не получается выбирать игроков за счет искусственного интеллекта, хотя в бейсболе так давно делают?

    — Например, у человека есть статистика на протяжении семи лет: он забивает по 10 мячей и отдает по семь передач за сезон. С высокой долей вероятности он и продолжит это делать. Однако игроки с высочайшей статистикой и выбираются клубами высочайшего уровня. В «Рубине» нет возможности приглашать игроков, которые забивают по 10 мячей за сезон на протяжении семи лет. Приходится сложнее. Я не специалист в бейсболе, но там узкая специализация. В футболе одному тренеру может нравиться центральный защитник с определенными характеристиками, а другому — нет. Один тренер требует, чтобы игрок сближался соперником, другой — чтобы держал свою зону.

    Когда я пользуюсь статистикой при выборе игрока, то должен держать в голове, что другой тренер предъявляет ему определенные требования. Часто приходится выбирать молодых игроков, которые просто не имеют большой статистики. Ты в любом случае рискуешь и необходим визуальный просмотр, чтобы понять, подходит ли он под игровую модель. И все равно есть риск совершить ошибку. Если уж Антуан Гризманн не способен полностью адаптироваться к игре «Барселоны» с игроками топ-уровня... В футболе индивидуальная статистика не всегда бывает конечной точкой. Здесь все сложнее и вероятность ошибки выше.

    • «Рубин» в РПЛ идет в зоне переходных матчей.
    • Евросезон приостановили в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 171000 человек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5815

      Сильвербой 12 минут назад

      И при этом ни слова о гамбургерах и макдональдсе!!!

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