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    Магкеев: «Матч «Сельты» и «Реала» смотрели всем «Локомотивом», радовались за Федю»

    Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал гол форварда «Сельты» Федора Смолова, который он забил «Реалу».

    — Смолов заложил гол «Реалу». Смотрели?

    — Да, этот матч мы смотрели всей командой. Были сборы, собрались в массажной комнате. Конечно, все радовались за Федю! Он большой молодец, желаю ему успехов. Если есть возможность показать себя в Ла Лиге — нужно цепляться. Я поддерживаю его в этом решении.

    — Он мог бы играть в более сильной команде?

    — Конечно, у него отличные качества для форварда: дриблинг, поставленный удар.

    — Были удивлены, когда он вот так резко покинул команду?

    — Для нас, его одноклубников это было немного неожиданно. Но, повторюсь, мы все рады за него.

    — Ходили слухи, что Федор покинул команду из-за конфликта с Семиным. Вы что-нибудь такое замечали?

    — Не знаю. На тренировках он выкладывался на сто процентов, во время матчей тоже полностью отдавался команде, – сказал Магкеев.

    «Царь». Твиттер Ла Лиги отреагировал на гол Смолова

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10223

      KLIM777 2 часа назад

      А другие матчи че не смотрели? Че умолчали, про следующие тухлые матчи, где все ходили пешком и наносили в створ по 1-2 удара.

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