Магкеев: «Матч «Сельты» и «Реала» смотрели всем «Локомотивом», радовались за Федю»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал гол форварда «Сельты» Федора Смолова, который он забил «Реалу».

— Смолов заложил гол «Реалу». Смотрели?

— Да, этот матч мы смотрели всей командой. Были сборы, собрались в массажной комнате. Конечно, все радовались за Федю! Он большой молодец, желаю ему успехов. Если есть возможность показать себя в Ла Лиге — нужно цепляться. Я поддерживаю его в этом решении.

— Он мог бы играть в более сильной команде?

— Конечно, у него отличные качества для форварда: дриблинг, поставленный удар.

— Были удивлены, когда он вот так резко покинул команду?

— Для нас, его одноклубников это было немного неожиданно. Но, повторюсь, мы все рады за него.

— Ходили слухи, что Федор покинул команду из-за конфликта с Семиным. Вы что-нибудь такое замечали?

— Не знаю. На тренировках он выкладывался на сто процентов, во время матчей тоже полностью отдавался команде, – сказал Магкеев.

«Царь». Твиттер Ла Лиги отреагировал на гол Смолова