«Царь». Твиттер Ла Лиги отреагировал на гол Смолова

Ну...царь или прынц... А ГОЛЕШНИК СВОЙ ВОТКНУЛ РЕАЛУ-ТО))) Кто у нас в чемпионате "у такого Реала" , как тут гворит Мостовой, очко в состоянии украсть???)))
Нападающий «Сельты» Федор Смолов забил гол в ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры. Результативную передачу россиянину отдал Яго Аспас.
На мяч Смолова, который стал для него первым в Испании, отреагировал официальный твиттер турнира.
«Принц и Царь», — сообщил аккаунт Ла Лиги.
- Прозвище Царь в Испании имеет Александр Мостовой, также выступавший за «Сельту».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Сельта».
El 'Príncipe' y el 'Zar'.@aspas10 y @smolovfedor_90, ¡vaya pareja para el @RCCelta!#RealMadridCelta pic.twitter.com/aPLYZ4Mvby— LaLiga (@LaLiga) February 16, 2020