«Царь». Твиттер Ла Лиги отреагировал на гол Смолова

Нападающий «Сельты» Федор Смолов забил гол в ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры. Результативную передачу россиянину отдал Яго Аспас.

На мяч Смолова, который стал для него первым в Испании, отреагировал официальный твиттер турнира.

«Принц и Царь», — сообщил аккаунт Ла Лиги.