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    «Царь». Твиттер Ла Лиги отреагировал на гол Смолова

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов забил гол в ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры. Результативную передачу россиянину отдал Яго Аспас.

    На мяч Смолова, который стал для него первым в Испании, отреагировал официальный твиттер турнира.

    «Принц и Царь», — сообщил аккаунт Ла Лиги.

    Источник: Твиттер Ла Лиги

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1608

      solodealer 1 час назад

      Ну...царь или прынц... А ГОЛЕШНИК СВОЙ ВОТКНУЛ РЕАЛУ-ТО))) Кто у нас в чемпионате "у такого Реала" , как тут гворит Мостовой, очко в состоянии украсть???)))

      2
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      Рейтинг: +396

      КрымForever 2 часа назад

      Смолову до Мостового как раком до Испании, новоявленный zar еще и титулы ворует...

      4
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      Рейтинг: +1892

      playsh > КрымForever 1 час назад

      ...как раком до Луны,так вернее будет.

      0
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      Рейтинг: +50

      Kopo6ok22 2 часа назад

      А Царь говорит, что такому Реалу забить ничего особенного)) Кому верить?)

      4
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      ...
      Рейтинг: +1892

      playsh > Kopo6ok22 1 час назад

      Царю верить.А на Смолова ещё смотреть надо.

      5
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