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«Царь». Твиттер Ла Лиги отреагировал на гол Смолова

17 февраля 2020, 00:10
9

Нападающий «Сельты» Федор Смолов забил гол в ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры. Результативную передачу россиянину отдал Яго Аспас.

На мяч Смолова, который стал для него первым в Испании, отреагировал официальный твиттер турнира.

«Принц и Царь», — сообщил аккаунт Ла Лиги.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Ла Лиги
Испания. Примера Сельта Смолов Федор Аспас Яго
Комментарии (9)
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Kopo6ok22
1581887611
А Царь говорит, что такому Реалу забить ничего особенного)) Кому верить?)
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RotBerg
1581912876
Ай да Федька, ай да сукин сын))) молодец!
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mihail200606
1581915159
Хороший голешник...надеюсь,новый толчок у феди в карьере.. А то 30 лет уже..
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Добрый Бобер
1581922145
Хорошая новость, но один гол не показатель. Надеюсь, Смолов это понимает.
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Пельш 1
1581958174
C почином Федя, так держать и дальше!!!!
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