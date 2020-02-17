«Царь». Твиттер Ла Лиги отреагировал на гол Смолова

Нападающий «Сельты» Федор Смолов забил гол в ворота «Реала» в матче 24-го тура Примеры. Результативную передачу россиянину отдал Яго Аспас.

На мяч Смолова, который стал для него первым в Испании, отреагировал официальный твиттер турнира.

«Принц и Царь», — сообщил аккаунт Ла Лиги.

Прозвище Царь в Испании имеет Александр Мостовой , также выступавший за «Сельту».

, также выступавший за «Сельту». «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Сельта».