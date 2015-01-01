Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Арустамян: «Раньше «Локо» хотел за Алексея Миранчука до 40 миллионов. Сейчас аппетиты упадут»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку со стороны итальянских клубов.

    «Думаю, трансферный рынок упадет. И я допускаю, что аппетиты «Локомотива» по поводу Миранчука упадут. Если раньше хотели до 40 миллионов евро, то сейчас аппетиты упадут. И «Ювентус» может получить игрока, который соответствует качеству, довольно молодой. И вопрос уже к Алексею, готов ли он идти и бороться за место в составе. Но при этом у него потрясающая репутация в Италии.

    Его реально знают хорошо по всей стране, и «Наполи», и «Лацио». Думаю, что Миранчук в Италии – правильная история. Учитывая, что у него контракт до 2021 — то он может перейти. Если «Локомотив» не решит продлить контракт. По Миранчуку — двери в Европу, в Италию открыты», – сказал Арустамян в эфире «Спорт-Экспресса».

    Арустамян: «Алексея Миранчука хотят приличные итальянские команды, в том числе «Ювентус»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2931

      Борат 12 минут назад

      да, паровозы в ЛЧ в этом году не попадут и продадут муранчука за 20-ку чтобы залатать дыры в бюджете ! гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76238
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru