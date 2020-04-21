Арустамян: «Раньше «Локо» хотел за Алексея Миранчука до 40 миллионов. Сейчас аппетиты упадут»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку со стороны итальянских клубов.

«Думаю, трансферный рынок упадет. И я допускаю, что аппетиты «Локомотива» по поводу Миранчука упадут. Если раньше хотели до 40 миллионов евро, то сейчас аппетиты упадут. И «Ювентус» может получить игрока, который соответствует качеству, довольно молодой. И вопрос уже к Алексею, готов ли он идти и бороться за место в составе. Но при этом у него потрясающая репутация в Италии.

Его реально знают хорошо по всей стране, и «Наполи», и «Лацио». Думаю, что Миранчук в Италии – правильная история. Учитывая, что у него контракт до 2021 — то он может перейти. Если «Локомотив» не решит продлить контракт. По Миранчуку — двери в Европу, в Италию открыты», – сказал Арустамян в эфире «Спорт-Экспресса».

Арустамян: «Алексея Миранчука хотят приличные итальянские команды, в том числе «Ювентус»