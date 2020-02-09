Арустамян: «Алексея Миранчука хотят приличные итальянские команды, в том числе «Ювентус»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку из Италии. Один из претендентов на игрока – «Ювентус».

«Ювентус» действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.

Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого», – цитирует журналиста Арустамяна RT.