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    Арустамян: «Алексея Миранчука хотят приличные итальянские команды, в том числе «Ювентус»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку из Италии. Один из претендентов на игрока – «Ювентус».

    «Ювентус» действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.

    Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого», – цитирует журналиста Арустамяна RT.

    • В январе «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».
    • Хавбек стоит на рынке 18 миллионов евро.
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: RT

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии13
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      Рейтинг: +918

      Hektor 84 25 минут назад

      Арустямян всё ни как не выйдет из запоя)))

      0
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      Рейтинг: +3187

      BAIv 49 минут назад

      Так денег то не предлагают, хотят на халяву.

      0
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      Рейтинг: +2319

      nemolod 1 час назад

      Интерес и желание-это две большие разницы и если б реально желали,то давно бы поступило предложение клубу! (Пример Смолов)

      0
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      Рейтинг: +414

      LAY394 1 час назад

      Вы че пишите? Ваще нечем думать!

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      Рейтинг: +414

      LAY394 1 час назад

      На замену роналду понятно...

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      Рейтинг: +199

      Kalida 1 час назад

      Так мало хороших игроков российских и то единственное, что имеем, начинаем обожествлять. Зачем? Или РФ бизнес намного выше стоит, чем спорт?! ха-тьфу... А подобные заголовки противно читать.

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      Рейтинг: +120

      Aleksey! 1 час назад

      Опять это муть. В итоге бкдет: Миранчук продлил контракт ещё на 5 лет с Локо.

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      Рейтинг: +875

      FENIX-SL > Aleksey! 54 минуты назад

      или в зенит

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      Рейтинг: +67

      Волька 2 часа назад

      rOTBERG.Лучше соси чем говори.лохомот сраный.Вместе с нищей историей лохо

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      Рейтинг: +3841

      RotBerg > Волька 1 час назад

      Что то мне подсказывает сосет сейчас твой клуб, который ты даже постеснялся указать в своём профиле) стыдно за спартак?) история с нулем еврокубков это не история. Хотя извини два куба матч премьер и кубок соли - это история. Только комичная)

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      Рейтинг: +314

      elessar arnor 2 часа назад

      выступить в лч с Локо..Семин не отпустит..найдет отговорки, чтобы не переходить

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      Рейтинг: +3841

      RotBerg > elessar arnor 2 часа назад

      Спасибо мясным скажем за ежегодный слив еврокубков и соответственно очков в копилку России. Скоро в ЛЧ будет играть одна команда.

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      Рейтинг: +314

      elessar arnor > RotBerg 35 минут назад

      спасибо всем

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