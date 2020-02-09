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  • Арустамян: «Алексея Миранчука хотят приличные итальянские команды, в том числе «Ювентус»

Арустамян: «Алексея Миранчука хотят приличные итальянские команды, в том числе «Ювентус»

9 февраля 2020, 18:17
13

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку из Италии. Один из претендентов на игрока – «Ювентус».

«Ювентус» действительно им интересовался. Более того, интерес сохраняется, поскольку у туринцев очень обширные шорт-листы и они внимательно следят за понравившимися футболистами. Но, думаю, Миранчук, не первый в этих списках.

Я не Алексей, возможно, у него изменятся планы в жизни, но мне кажется, что более оптимальный момент для перехода сложно представить. Сейчас он на виду, хорошо сыграл в Лиге чемпионов, его хотят приличные итальянские команды. Тянуть с отъездом смысла нет. Миранчук и сам хочет этого», – цитирует журналиста Арустамяна RT.

  • В январе «Локомотив» не отпустил Миранчука в «Милан».
  • Хавбек стоит на рынке 18 миллионов евро.
  • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Локомотив Миранчук Алексей Арустамян Нобель
Комментарии (13)
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Волька
1581262813
rOTBERG.Лучше соси чем говори.лохомот сраный.Вместе с нищей историей лохо
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Aleksey!
1581265105
Опять это муть. В итоге бкдет: Миранчук продлил контракт ещё на 5 лет с Локо.
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Kalida
1581265393
Так мало хороших игроков российских и то единственное, что имеем, начинаем обожествлять. Зачем? Или РФ бизнес намного выше стоит, чем спорт?! ха-тьфу... А подобные заголовки противно читать.
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LAY394
1581265514
На замену роналду понятно...
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LAY394
1581265582
Вы че пишите? Ваще нечем думать!
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nemolod
1581266210
Интерес и желание-это две большие разницы и если б реально желали,то давно бы поступило предложение клубу! (Пример Смолов)
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BAIv
1581267376
Так денег то не предлагают, хотят на халяву.
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Hektor 84
1581268827
Арустямян всё ни как не выйдет из запоя)))
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maxon1256
1581272352
Ну да, два "авторитетных" источника. Арустамян и RT
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Рубинище
1581275029
Ну всё Рональдо на лавку посадит.
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