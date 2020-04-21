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  • Mundo Deportivo: Неймар будет зарабатывать в «Барселоне» на 30 миллионов меньше, чем в «ПСЖ»

Mundo Deportivo: Неймар будет зарабатывать в «Барселоне» на 30 миллионов меньше, чем в «ПСЖ»

21 апреля 2020, 12:39
8

Форвард «ПСЖ» Неймар намерен пойти на понижение в зарплате ради перехода в «Барселону».

Руководство парижан предлагает бразильцу новый контракт, чтобы удержать игрока.

Форвард сможет зарабатывать около 52 миллионов в год, учитывая оклад в «ПСЖ» и деньги за роль посла банка Катара.

Разрыв Неймара с клубом будет значить и завершение сотрудничества с банком.

«Барселона» готова платить не более 20 миллионов евро.

  • Неймар перешел из «Барселоны» и «ПСЖ» за 222 млн евро в августе 2017 года.
  • В СМИ регулярно появляется информации о желании бразильца вернуться в чемпионат Испании.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (8)
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кто там
1587463452
Пусть месси поделится со своей зарплаты) они ж друганы.
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Граф2019
1587468496
под кастелом остальное заработает...
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Cules2013
1587474401
его батя удавится, не будет такого
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Saracen Jr
1587485394
Прошлым летом была подобная статья, мол проститутке в случае возвращения будут платить меньше, всего лишь 23 млн. Какой итог?)))
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zigbert
1587558492
Эта новость муссируется уже давно. Болельщики Барсы встретят с негативом этот переход. Однако у Неймара с игроками Барселоны нет неприязни. Кто знает а может он пойдет на понижение зарплаты? Хотя это и маловероятно но исключать такое нельзя.
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