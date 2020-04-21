Mundo Deportivo: Неймар будет зарабатывать в «Барселоне» на 30 миллионов меньше, чем в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар намерен пойти на понижение в зарплате ради перехода в «Барселону».

Руководство парижан предлагает бразильцу новый контракт, чтобы удержать игрока.

Форвард сможет зарабатывать около 52 миллионов в год, учитывая оклад в «ПСЖ» и деньги за роль посла банка Катара.

Разрыв Неймара с клубом будет значить и завершение сотрудничества с банком.

«Барселона» готова платить не более 20 миллионов евро.