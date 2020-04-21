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    Mundo Deportivo: Неймар будет зарабатывать в «Барселоне» на 30 миллионов меньше, чем в «ПСЖ»

    Форвард «ПСЖ» Неймар намерен пойти на понижение в зарплате ради перехода в «Барселону».

    Руководство парижан предлагает бразильцу новый контракт, чтобы удержать игрока.

    Форвард сможет зарабатывать около 52 миллионов в год, учитывая оклад в «ПСЖ» и деньги за роль посла банка Катара.

    Разрыв Неймара с клубом будет значить и завершение сотрудничества с банком.

    «Барселона» готова платить не более 20 миллионов евро.

    • Неймар перешел из «Барселоны» и «ПСЖ» за 222 млн евро в августе 2017 года.
    • В СМИ регулярно появляется информации о желании бразильца вернуться в чемпионат Испании.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +497

      Граф2019 8 минут назад

      под кастелом остальное заработает...

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      Рейтинг: +543

      кто там 1 час назад

      Пусть месси поделится со своей зарплаты) они ж друганы.

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