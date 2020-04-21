Скира: Мертенс может перейти в «Интер» в статусе свободного агента

Руководство «Интера» рассчитывает подписать форварда «Наполи» Дриса Мертенса.
Бельгиец летом может стать свободным агентом.
Миланский клуб предложил 32-летнему игроку 2-летний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.
«Наполи» намерен продлить с Мертенсом контракт на два сезона, по истечению которого футболист получит 10 миллионов евро.
- Также на футболиста претендует «Челси».
- Дрис выступает за «Наполи» с 2013 года.
- Он делит с Мареком Гамшиком рекорд по количеству голов (121).
Источник: Твиттер Николо Скиры