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    La Gazzetta dello Sport: Мертенс может перейти в «Челси» свободным агентом

    «Челси» намерен подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса.

    В конце февраля 32-летний бельгиец встречался с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом и договорился о новом 2-летнем соглашении с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

    Накануне появилась информация, что Мертенс передумал.

    Руководство лондонского клуба рассчитывает подписать бельгийца в статусе свободного агента, так как прямые переговоры с «Наполи» закончились неудачей.

    Летом у Мертенса закончится контракт с итальянским клубом.

    • Дрис выступает за «Наполи» с 2013 года.
    • Он делит с Мареком Гамшиком рекорд по количеству голов (121).

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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