La Gazzetta dello Sport: Мертенс может перейти в «Челси» свободным агентом

«Челси» намерен подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса.

В конце февраля 32-летний бельгиец встречался с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом и договорился о новом 2-летнем соглашении с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

Накануне появилась информация, что Мертенс передумал.

Руководство лондонского клуба рассчитывает подписать бельгийца в статусе свободного агента, так как прямые переговоры с «Наполи» закончились неудачей.

Летом у Мертенса закончится контракт с итальянским клубом.