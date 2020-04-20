Луческу в 2013 году приглашал Буффона в «Шахтер»

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу заявил, что семь лет назад звал в донецкий клуб вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

«Могу подтвердить эту информацию. Я даже приезжал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарской линией, поэтому мы подумали о Буффоне, посчитав, что он может подойти нам.

Мы ничего не боялись, потому что играли на одном уровне с европейскими топ-клубами. Я всегда уважал Буффона, но, к сожалению, мы не смогли его подписать, так как он хотел реализовать свою мечту – выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом». И теперь, спустя семь лет, он все еще играет. Как по мне, то он может играть до 45 лет», – сказал Луческу.