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    Луческу в 2013 году приглашал Буффона в «Шахтер»

    Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу заявил, что семь лет назад звал в донецкий клуб вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

    «Могу подтвердить эту информацию. Я даже приезжал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарской линией, поэтому мы подумали о Буффоне, посчитав, что он может подойти нам.

    Мы ничего не боялись, потому что играли на одном уровне с европейскими топ-клубами. Я всегда уважал Буффона, но, к сожалению, мы не смогли его подписать, так как он хотел реализовать свою мечту – выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом». И теперь, спустя семь лет, он все еще играет. Как по мне, то он может играть до 45 лет», – сказал Луческу.

    • Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год.
    • Сезон-2018/19 итальянец провел в «ПСЖ», после чего вернулся в туринский клуб.
    • Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год.

    Источник: Tutto Juve

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