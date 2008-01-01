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    Геркус: «Клубам придется доиграть чемпионат ради получения денег от региональных спонсоров»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что чемпионат России должен быть доигран, так как в противном случае клубы могут лишиться прибыли.

    «Нашим клубам придется доигрывать чемпионат, чтобы получать деньги от региональных спонсоров, от владельцев телевидения, все равно. Эта ситуация критична, возможно, она не дойдет до массовых банкротств, но обязательно нужно доигрывать, в том числе, по экономическим соображениям, — сказал Геркус.

    • В РПЛ сообщили, что матчей не будет как минимум до середины июня.
    • В турнирной таблице с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».

    Геркус – о коронавирусе в России: «По моим расчетам, пик будет достигнут в конце апреля, а в конце мая уже все завершится»

    Геркус: «Если когда-то Дюков завершит деятельность, я поучаствую в выборах президента РФС, представлю программу»

    Геркус: «Семин позволяет себе перейти границы корпоративной этики. Его колонку о зарплатах могут негативно воспринять в «РЖД»

    Источник: «Матч ТВ»

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