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    Геркус: «Семин позволяет себе перейти границы корпоративной этики. Его колонку о зарплатах могут негативно воспринять в «РЖД»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал колонку главного тренера команды Юрия Семина в газете. В ней специалист выразил недоумение, почему игроки должны жертвовать часть зарплаты в связи с приостановкой чемпионата.

    – Не выйдет ли колонка боком Семину? Пишут, что руководство «РЖД» не оценило писательских талантов Юрия Палыча.

    – Дело даже не в руководстве «РЖД». Посыл не поняли очень многие. Выглядело это немного неуместно. Ничего плохого там глобально сказано не было, но сам факт высказывания в такое время... Что ж, у Юрия Палыча бывает.

    К сожалению, он позволяет себе иногда перейти границы корпоративной этики и высказаться публично. Я это сам испытал на себе. Конечно, колонка может быть воспринята негативно. И не только руководством «РЖД», но в целом общественностью.

    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
    • При Геркусе клуб становился чемпионом.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2020 22:46
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