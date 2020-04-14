Геркус: «Семин позволяет себе перейти границы корпоративной этики. Его колонку о зарплатах могут негативно воспринять в «РЖД»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал колонку главного тренера команды Юрия Семина в газете. В ней специалист выразил недоумение, почему игроки должны жертвовать часть зарплаты в связи с приостановкой чемпионата.

– Не выйдет ли колонка боком Семину? Пишут, что руководство «РЖД» не оценило писательских талантов Юрия Палыча.

– Дело даже не в руководстве «РЖД». Посыл не поняли очень многие. Выглядело это немного неуместно. Ничего плохого там глобально сказано не было, но сам факт высказывания в такое время... Что ж, у Юрия Палыча бывает.

К сожалению, он позволяет себе иногда перейти границы корпоративной этики и высказаться публично. Я это сам испытал на себе. Конечно, колонка может быть воспринята негативно. И не только руководством «РЖД», но в целом общественностью.