Крыховяк – о матче с «Зенитом»: «Могло показаться, что я толкал Семина, но это не так. Тренер после игры сказал, что я был прав»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк объяснил эпизод из матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Поляку пришлось успокаивать главного тренера Юрия Семина, который спорил с судьей, имея желтую карточку.
«В том эпизоде я перегнул палку, но на поле это не ощущалось. Я видел, что с желтой карточкой тренер не успокаивается, а продолжает спорить с арбитром. Я вскипел. Могло показаться, что я толкал Семина, но это не так. На следующий день я хотел извиниться перед тренером, но он сказал мне: «Крыха, ты был прав», – цитирует поляка Newonce.
- В том матче Семин в итоге получил красную карточку.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
- Сезон не возобновится ранее 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Источник: Newonce